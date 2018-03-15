Алексей Чадов, Наталья Бардо, Марюс Вайсберг и другие на премьере нового сериала

Это было очаровательно, легко, смешно, обаятельно — в конце концов, талантливо. Одним словом, успех! Я думаю, что зрители СТС с огромным удовольствием будут смотреть сериал и ждать продолжения — день за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем, — прокомментировал Павел Деревянко.

Алексей Чадов

Анна Семенович

Анна Семенович

Дарья Сагалова с дочкой

Екатерина Волкова

Марюс Вайсберг , Наталья Бардо и Алексей Чадов

Михаил Галустян

Наталья Бардо

Никита Тарасов с женой

Павел Деревянко

Юлия Топольницкая

В основу сюжета нового телевизионного проекта легла история о приключениях экипажа «Восторг Авиа», куда трудоустраивается главная героиня — девушка-пилот (Наталья Бардо). Яркой блондинке предстоит организовать команду, где уже сложились определенные устои. Новенькой приходится нелегко, ведь ей предстоит работать с грубым пилотом-напарником, которого играет Алексей Чадов. Его персонаж после развода стал настоящим женоненавистником, которому трудно сработаться с представительницей прекрасного пола.