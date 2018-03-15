Алексей Чадов, Наталья Бардо, Марюс Вайсберг и другие на премьере нового сериала 

Вчера в столице состоялась закрытая премьера комедийного сериала «Улётный экипаж», который 26 марта стартует на канале СТС. Первыми с сериалом ознакомились исполнители главных ролей — Алексей Чадов, Наталья Бардо, Никита Тарасов, Дарья Сагалова, Юлия Топольницкая и другие. Поддержать актеров пришли их коллеги — Павел Деревянко, Анна Семенович, Екатерина Волкова и Михаил Галустян, которые после просмотра двух первых серий поделились своими эмоциями.
Это было очаровательно, легко, смешно, обаятельно — в конце концов, талантливо. Одним словом, успех! Я думаю, что зрители СТС с огромным удовольствием будут смотреть сериал и ждать продолжения — день за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем, — прокомментировал Павел Деревянко.
Алексей Чадов
Анна Семенович
Анна Семенович
Дарья Сагалова с дочкой
Екатерина Волкова
Марюс Вайсберг, Наталья Бардо и Алексей Чадов
Михаил Галустян
Наталья Бардо
Никита Тарасов с женой
Павел Деревянко
Юлия Топольницкая
В основу сюжета нового телевизионного проекта легла история о приключениях экипажа «Восторг Авиа», куда трудоустраивается главная героиня — девушка-пилот (Наталья Бардо). Яркой блондинке предстоит организовать команду, где уже сложились определенные устои. Новенькой приходится нелегко, ведь ей предстоит работать с грубым пилотом-напарником, которого играет Алексей Чадов. Его персонаж после развода стал настоящим женоненавистником, которому трудно сработаться с представительницей прекрасного пола.