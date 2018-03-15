Обзор фильма Tomb Raider: Лара Крофт

Экранизация третьего, и без того спорного перезапуска серии Tomb Raider еще на старте проекта вызвала разлад в геймерском сообществе, который от просмотра станет лишь больше. Мы точно восприняли Tomb Raider 2018 в штыки. Объясняем, почему мы против таких фильмов.

После объявления актерского состава, многие фанаты не приняли оскароносную Алисию Викандер в роли Лары по множеству причин. Одни упирали на несоответствие внешности и комплекции викандеровской героини мисс Крофт 2013 года. Староверы же, считающие даже ее ошибкой природы, откровенно возненавидели жену Майкла Фассбендера . Они итак со скрежетом приняли ребрендинг, превративший крутую авантюристку и геймерскую икону в более реалистичную и визуально правдоподобную Крофт. В исполнении же Викандер героиня стала буднично пресной и поверхностной. «Не гористая, но хотя бы холмистая местность» сменилась на «идеально ровную пустыню», а образ, судя по трейлерам, сделали приземленнее на радость толерантной публике. Взрыв у чувствительных ветеранов был такой, что возможное извержение йеллоустонского вулкана покажется хлопушкой.

Прекрасно их понимаю. Да, я могу показаться ретроградом и сексистом, видящим в женском персонаже только пышные формы, но, увы, не все так банально. Основная проблема заключается даже не в том, что картина представляет собой кальку с игры 2013 года, цитирующую лишь малую часть ее хороших экшен-сцен и заигравшуюся в ура-феминистскую псевдодраму про сильную и всего-добилась-сама мадам. Основной недостаток заключается в том, что, собственно, от Лары осталось только имя.

Лара Крофт — сказочный персонаж, а не основанный на реальной личности, что является принципиально важным для понимания отвержения частью фанатов (и мною) как Викандер, так и любых радикальных изменений вроде ребрендинга образа. Сказочность Крофт заключается в том, что она представляет собой компиляцию. Собирательный образ конкретных идей и фантазий, который создавался для столь же конкретной группы людей. Богатая аристократка с безупречными манерами, умная авантюристка с карбид-вольфрамовыми «яйцами», лихой стрелок, неприлично сексуальная и в тоже время по-детски задорная, грациозная и женственная — все это, пусть и не идеально, но совмещалось в классическом образе этого персонажа. Именно его так сильно любили, что простили дилогии с Анджелиной Джоли множество недостатков.

Потому, пытаясь добавить в такой составной образ толику правдоподобности и неуместной, на мой взгляд, социальной актуальности, крайне важно соблюсти баланс. Знать меру. Одно дело, когда любимого миллионами людей персонажа делают правдоподобнее, чтобы ему было проще сопереживать. Совершенно другой разговор, когда образ целенаправленно уничтожается, его показательно стерилизуют в угоду далеко не целевой аудитории. Лару именно стерилизовали.

На предпремьерном показе среди гостей было много фемок. Так вот, когда я посмотрел фильм, а затем послушал комментарии нынешней целевой аудитории Tomb Raider, у меня возникло стойкое ощущение, что пришел смотреть не кино, а публичную казнь любимой героини. Той самой лихой авантюристки и секс-символа, который будоражил нас в юношестве и уже сознательном возрасте, больше нет. И не будет, что наглядно показал фильм с Алисией Викандер. Посыл диалогов, постановка сцен, сюжетные междустрочья — все, абсолютно все буквально тыкало меня и подобных мне фанатов носом в то, что Лара Крофт больше не станет той аристократичной бунтаркой, которой мы восхищались.

Вместо нее Утхауг, стерев тонкую грань между приятной сказочностью и серой повседневностью, подсунул нам ходячее пособие «как быть сильной и независимой», а еще самой пробиваться по жизни и вешать люлей белым гетеросексуальным угнетателям. Феминистки добились своего, превратив нашу любимицу и одну из самых ненавистных им героинь, которую они называли «Шорты, сиськи, два ствола», в икону левой молодежи. Той самой, которая не видит в «Черной пантере» и образе жизни Ваканды пропаганду нацизма из-за черных актеров и музыки Кендрика Ламара. Теперь Лара — это образец той женщины, на которую будут равняться подрастающие феменистки, а не тот недостижимый идеал, который вожделели поколения геймеров. Лара Крофт умерла.

Причем, я не говорю, что Викандер виновна в смерти Крофт. Нет, несмотря на мое неприятие, она играла неплохо. Настолько неплохо, насколько позволял отвратительный сценарий с кучей роялей и ляпов, а также вырезанными сюжетными линиями вроде спасения Саманты. Например, сцена первого убийства получилась эмоциональной и едва ли не интимной: в тот момент персонажа хотелось обнять и успокаивающе гладить по голове. Викандер старалась показать неопытную в выживании девушку, которая, хоть умеет драться и отличается храбростью, все еще остается городской девчонкой. Я верил до определенного момента. Так, сцены в Лондоне были на удивление хороши.

Такая Крофт, упертая и умная, вызывала интерес, хоть у меня и возникали вопросы, где сцены-акценты на ее происхождение и воспитание. Аристократизм в викандеровской Крофт мало заметен. В сцене с поездом на Яматай Викандер могла показать хотя бы зачатки нужного характера, что связало бы ее с образом из Tomb Raider 2013 года. Не показала. Вышло даже хуже. Помните, как разработчиков ругали за карикатурные диалоги и коряво показанное становление, где после первого убийства хрупкая девочка начала убивать опытных наемников пачками без капли раскаяния? В фильме именно такая Лара-терминатор и показана. Хотели приключенческое кино? Получите боевик из 90-х с крутой и скучной дамочкой, которая раскидывает здоровых мужиков одной левой.

Причем, ладно бы она эффектно их раскидывала, но хореография драк даже близко не похожа на постановку, скажем, «Рейда». Нет, фильм копирует часть наработок игры и частично цитирует «Индиану Джонса и последний крестовый поход», не предлагая ничего оригинального. Знаменитая сцена с бегством из рушащегося на глазах самолета смотрелась эффектно, да. Но большего от приключенческого фильма (!) по кинематографичной игре (!) я не получил. Никакого напряжения или вау-эффекта — только жанровые шаблоны, совершенно безликие перестрелки, повсеместная вторичность и ни одной приличной сцены с выживанием.

Где тут Лара становилась «той самой», я так и не увидел. Причем, сгладить такое впечатление могла детективная часть, но и ее запороли. Покажите нам полноценное исследование острова, изучение его архитектуры — заставьте поверить в приключение. Нет, Утхауг мельком показывает, как Лара за мгновения разгадала загадку, а затем сходу открывает гробницу, чего не осилил главгад, просидевший на острове 7 лет. Фееричная дедукция.

Перечислять проблемы фильма можно до бесконечности, даже если отбросить фанатское бурчание про «сиськи не те». Например, сценаристы сделали отношения отца и дочери (привет «Индиана Джонс и последний крестовый поход»!) основой драмы, но она получилась слащавой и очень слабой. Дуэт Викандер и Уэста ни в какое сравнение не идет с дуэтом Джоли и Войта, ее реального отца. Помимо приторных диалогов папы и дочки, тут безликий злодей (харизматичному Уолтону Гоггинсу не дал развернуться сценарий), заурядная картинка, видная даже невооруженным глазом дешевизна эффектов, слабая мотивация персонажей, откровенно плохие диалоги и унылейшие головоломки.

Заключение

Представьте на месте режиссера Уве Болла, а в качестве сценариста бездарную Рианну Пратчетт, ударившуюся в агрессивный феминизм — поймете суть и весь комплекс проблем, по недоразумению названных фильмом. Малочисленные достоинства и неплохая, если не воспринимать ее как Лару Крофт, Алисия Викандер не смогли превратить эту ура-феминисткую агитку в приключенческое кино, которое было бы интересно даже не фанатам серии, а просто любителям жанра. В картине Роара Утхауга нет цельности, свежести и оригинальных решений — только бестолковое цитирование и вакханалия бездарщины.