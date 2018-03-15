Страшно интересно: 5 научных книг, которые притворяются страшилками

Защита от темных искусств Путеводитель по миру паранормальных явлений К большому огорчению фанатов Гарри Поттера , в «Защите от темных искусств» нет заклинаний против дементоров, оборотней, боггартов и других малоприятных ребят из бестиария Джоан Роулинг . Это скорее полный курс защиты от мракобесия во всех его проявлениях — от скромного самообмана до масштабного зомбирования широкой аудитории экстрасенсами, астрологами и магами всех уровней. Автор книги — известный биолог, популяризатор науки и лауреат премии «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологий» Александр Панчин — обещает, что научный ракурс не испортит развлечение. Исследование паранормальных явлений так же увлекательно, как они сами, но при этом совершенно безвредно. Книга выходит в издательстве Corpus. В продажу поступит в середине марта.

Защита от темных искусств

Обои-убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель Как выжить в собственной квартире В печати уже третий тираж книги одной из основательниц Telegram-канала «Намочи манту» Дарьи Саркисян. Это абсолютный бестселлер научпопа — и понятно почему. Автор простым понятным языком с позиции доказательной медицины рассказывает об опасностях, которые таят в себе самые обычные вещи и бытовые ритуалы. Вы все еще чистите уши ватными палочками? Драите ежедневно сиденье унитаза реактивным антибактериальным средством? Выковыриваете накипь из чайника? Едите «живые йогурты», пьете талую воду и целуете в нос своего пса? Тогда эта книга для вас. Специальный бонус от автора — полная реабилитация кофе и частичная — алкоголя. Книга вышла в издательстве Individuum.

Обои-убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель

Как микробы управляют нами Тайные властители жизни на Земле Ученые тоже шутят и умеют рассказывать хорошие истории. «Рассказывать» здесь ключевое слово. Эд Йонг — автор книги «Как микробы управляют нами. Тайные властители жизни на Земле» — один из лекторов на популярной конференции TED. А пишет он о микробах так же здорово и с той же любовью, с какой рассказывает на своих лекциях. Из книги вы узнаете, в каких отношениях микробы состоят с вашей иммунной системой (спойлер: в самых нежных), для кого на самом деле предназначены олигосахариды в материнском молоке и как человеку будет житься, исчезни из его организма микробы. Книга вышла в издательстве «АСТ».

Как микробы управляют нами

Древние чудовища России Палеонтологические истории для детей и взрослых Ученый-палеонтолог Антон Нелихов написал 33 истории про население доисторической России — ядовитых звероящеров, свиней-единорогов, динозавров-дикобразов и других неведомых зверушек. Большинство из названных вы не встретите в палеонтологическом музее даже в виде скелета. Поэтому, чтобы не испытывать воображение, каждая история снабжена красочной иллюстрацией художника Андрея Атучина. Этим, кстати, детские книги о чудовищах выгодно отличаются от взрослых. Чтение увлекательное и патриотичное. Особенно когда представляешь, что все эти звери-птицы гнездились там, где сегодня находится Республика Тыва, Ульяновская область или Подмосковье. Книга вышла в издательстве «МИФ».

Древние чудовища России

Современные яды Дозы, действие, последствия Не нужно думать, что все сильнодействующие яды остались в эпохе Медичи. И в наше время нет-нет, да и промелькнет новость про убийство сами-знаете-кого какой-нибудь таинственной отравой. Это когда громко и по-крупному. А по мелочи все мы, 7,6 миллиарда человек на Земле, каждый день вдыхаем, глотаем и соприкасаемся с невероятным количеством химических соединений. В том числе небезопасных. Загрязненная вода, лекарства, наркотики, пестициды, бытовая химия, косметика, низкодозированные химические канцерогены или попросту пищевые добавки… Да что тут говорить. Достаточно прочесть на упаковке шоколадного батончика состав, и сразу становится понятно — химия в современном мире наука №1. Поэтому книга американского исследователя, биолога, эколога Алана Колока нужная, важная и к тому же тренирует мозг. Чтобы быть здоровой и красивой, нужно думать. А вы как думали?Книга вышла в издательстве «Альпина Паблишер».

Современные яды