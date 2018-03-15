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Город, в котором пройдет «Губернский стиль», выберут по конкурсу
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Город, в котором пройдет «Губернский стиль», выберут по конкурсу 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
Фестиваль «Губернский стиль», который много лет проходил в Воронеже, в этом году ждет перезагрузка.
Организаторы объявили конкурс городов, которые желают принять у себя фестиваль моды. Чтобы поучаствовать, нужно предложить наилучшие условия для культурной, туристской, деловой и образовательной программ и площадку проведения конкурсного дефиле. Предложения ждут на почту президенту фестиваля Екатерины Ребежа katrin_rebezha@mail.ru и продюсеру Николаю Сапелкину katrin_rebezha@mail.ru.
«Придерживаясь принципов открытости, фестиваль готов прибыть в любой город планеты. Для этого нужно лишь предложить достойные условия», — говорят организаторы.
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