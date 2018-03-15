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14 ролей Гари Олдмана от лучшей — к чуть менее лучшей
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14 ролей Гари Олдмана от лучшей — к чуть менее лучшей 

Ivi.ru 15 марта 2018
Фото: Ivi.ru
На ivi вышел фильм «Темные времена», где главную партию сыграл великолепный британский актер Гари Олдман, а потом получил за эту роль «Оскар-2018».
По такому случаю мы собрали 14 лучших фильмов, где талант Олдмана проявился в полный рост.
Темные времена
Уинстон Черчилль — премьер-министр Великобритании в годы Второй мировой войны.
Темные времена
Нечистый на руку начальник департамента по борьбе с наркотиками Норман Стэнсфилд. Убил семью Матильды.
Темный рыцарь
Джеймс Гордон — союзник Бэтмена, хороший полицейский в коррумпированном Готэме.
Темный рыцарь
Гарри Поттер и узник Азкабана
Сириус Блэк — крестный Гарри Поттера. Провел 12 лет в тюрьме за предательство Поттеров, в котором не был виновен.
Гарри Поттер и узник Азкабана
Пятый элемент
Жан-Батист Эмануэль Зорг — торговец оружием, который охотится за Элементами.
Пятый элемент
Трасса 60  О. Ж. Грант — человек, который исполняет желания. Что-то вроде джинна. Только очень любит пошутить.
Трасса 60  Розенкранц и Гильденштерн мертвы
Розенкранц — школьный приятель и друг детства принца Гамлета.
Розенкранц и Гильденштерн мертвы
Дракула
Граф Дракула, превратившийся в вампира от горя.
Дракула
Ганнибал
Мейсон Верджер — миллионер, ставший инвалидом с обезображенным лицом из-за Ганнибала Лектера.
Ганнибал
Книга Илая
Карнеги — правитель времен постапокалипсиса в маленьком калифорнийском городке, хозяин банды мотоциклистов.
Книга Илая
Алая буква
Артур — священник, влюбившийся в замужнюю женщину. А на дворе суровая Америка XVII века.
Алая буква
Планета обезьян: Революция
Боевой командир Дрейфус, предпочитающий разрешать конфликты радикальными методами.
Планета обезьян: Революция
Затерянные в космосе
Коварный доктор Смит, который подослан на космический корабль, чтобы помешать экспедиции Робинсонов.
Затерянные в космосе
Шпион, выйди вон!
Джордж Смайли — агент, пытающийся разоблачить русского шпиона, который затесался в верхушку британской разведки.
Шпион, выйди вон!
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