14 ролей Гари Олдмана от лучшей — к чуть менее лучшей

На ivi вышел фильм «Темные времена», где главную партию сыграл великолепный британский актер Гари Олдман , а потом получил за эту роль «Оскар-2018».

По такому случаю мы собрали 14 лучших фильмов, где талант Олдмана проявился в полный рост.

Темные времена

Уинстон Черчилль — премьер-министр Великобритании в годы Второй мировой войны.

Темные времена

Нечистый на руку начальник департамента по борьбе с наркотиками Норман Стэнсфилд. Убил семью Матильды.

Темный рыцарь

Джеймс Гордон — союзник Бэтмена, хороший полицейский в коррумпированном Готэме.

Темный рыцарь

Сириус Блэк — крестный Гарри Поттера. Провел 12 лет в тюрьме за предательство Поттеров, в котором не был виновен.

Гарри Поттер и узник Азкабана

Пятый элемент

Жан-Батист Эмануэль Зорг — торговец оружием, который охотится за Элементами.

Пятый элемент

Трасса 60 О. Ж. Грант — человек, который исполняет желания. Что-то вроде джинна. Только очень любит пошутить.

Трасса 60 Розенкранц и Гильденштерн мертвы

Розенкранц — школьный приятель и друг детства принца Гамлета.

Розенкранц и Гильденштерн мертвы

Дракула

Граф Дракула, превратившийся в вампира от горя.

Дракула

Мейсон Верджер — миллионер, ставший инвалидом с обезображенным лицом из-за Ганнибала Лектера.

Ганнибал

Книга Илая

Карнеги — правитель времен постапокалипсиса в маленьком калифорнийском городке, хозяин банды мотоциклистов.

Книга Илая

Алая буква

Артур — священник, влюбившийся в замужнюю женщину. А на дворе суровая Америка XVII века.

Алая буква

Планета обезьян: Революция

Боевой командир Дрейфус, предпочитающий разрешать конфликты радикальными методами.

Планета обезьян: Революция

Затерянные в космосе

Коварный доктор Смит, который подослан на космический корабль, чтобы помешать экспедиции Робинсонов.

Затерянные в космосе

Шпион, выйди вон!

Джордж Смайли — агент, пытающийся разоблачить русского шпиона, который затесался в верхушку британской разведки.

Шпион, выйди вон!