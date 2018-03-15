Ещё
Создатель «Коралины» снимет мультфильм про демонов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Создатель «Коралины» снимет мультфильм про демонов 

Tlum.ru 15 марта 2018
Фото: Tlum.ru
Сервис Netflix теперь берется за любые задачи, даже за мультипликацию. И сейчас он собирается экранизировать детскую книгу «Уэнделл и Уайлд» (Wendell and Wild). Книга еще и в печать не вышла, но Netflix подсуетился и приобрел права на мультфильм.
Создавать его будут Генри Селик («Коралина в стране кошмаров») и писатель Клэй МакЛеод Чэпман. И выполнен он будет в технике кукольного stop-motion. То есть сделали кадр, переставили фигурку, сделали новый кадр и так далее. Ну вы знаете, Селик в этом мастер, потому его и назначили и аниматором, и сценаристом, и режиссером.
Мультфильм расскажет зрителям о двух демонах, пытающихся сбежать из ада. Но они и не знают, что на той стороне их примут не очень-то дружелюбно. Их поджидает монашка Хэлли и подростки-готы Кэт и Рауль.
Главных героев озвучит комедийный дуэт Key & Peele (Кигэн-Майкл Ки и Джордан Пил).
Еще больше интересного в нашей группе в «Вконтакте» и «Одноклассниках».
Интересное по теме: 10 лучших мультиков про попаданцев
Tlum.ru: последние новости
Мистер Исключительный из «Суперсемейки» - первый герой Pixar, совершивший убийство Миязаки закончил работу над «Гусеницей Боро» 23 мультфильма, озвученных Олегом Табаковым
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение