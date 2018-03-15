Создатель «Коралины» снимет мультфильм про демонов

Сервис Netflix теперь берется за любые задачи, даже за мультипликацию. И сейчас он собирается экранизировать детскую книгу «Уэнделл и Уайлд» (Wendell and Wild). Книга еще и в печать не вышла, но Netflix подсуетился и приобрел права на мультфильм.

Создавать его будут Генри Селик («Коралина в стране кошмаров») и писатель Клэй МакЛеод Чэпман. И выполнен он будет в технике кукольного stop-motion. То есть сделали кадр, переставили фигурку, сделали новый кадр и так далее. Ну вы знаете, Селик в этом мастер, потому его и назначили и аниматором, и сценаристом, и режиссером.

Мультфильм расскажет зрителям о двух демонах, пытающихся сбежать из ада. Но они и не знают, что на той стороне их примут не очень-то дружелюбно. Их поджидает монашка Хэлли и подростки-готы Кэт и Рауль.

Главных героев озвучит комедийный дуэт Key & Peele (Кигэн-Майкл Ки и Джордан Пил ).

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