Лекция «Социально-психологические функции советской мультипликации»

Цикл образовательных лекций совместно с НИУ ВШЭ и музея «Пресня» продолжается лекцией «Искусство умиротворения: Социально-психологические функции советской мультипликации 1960-1980-х годов».

Тема лекции будет интересна в основном взрослым, но, возможно, и подросшие дети захотят убедиться, что советские анимационные фильмы зачастую выполняли социально-терапевтическую функцию, помогая детям и их родителям адаптироваться в непростых условиях советских городов.

Лектор Мария Майофис попытается показать, что советские мультфильмы, созданные между серединой 1960-х и концом 1980-х годов, были осознанным ответом на социальные последствия и «вызовы» нескольких волн урбанизации, в результате которой как раз к началу 1960-х годов количество городского населения СССР наконец превысило количество сельского.

Начало в 15:00. Вход свободный и без регистрации