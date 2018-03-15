Голливуд — проект Пентагона и американских разведчиков

По крайней мере, к такому выводу пришли журналисты РЕН ТВ . Американское кино создается под абсолютным контролем военных. Для каких целей Минобороны США использует голливудских режиссеров, выяснили журналисты этого канала.

В конце 2017 года известный актер Морган Фримен записал интернет-ролик, в котором призвал Америку бороться с Россией. «На нас напали. Мы ведем войну. Нам нужно, чтобы наш президент поговорил с нами начистоту и сказал нам правду», — внушал Фримен.

Но кто заставил Голливуд спекулировать на популярности звезды ради опасных политических заявлений? Оказалось, за каждым американским фильмом стоят не только продюсеры и режиссеры с мировыми именами, но и те, кто предпочитает оставаться в тени, — военные. А выйдет ли в прокат кино, решает Глава Минобороны по взаимодействию с Голливудом. — Когда мы читаем сценарии, мы осуществляем контроль, который не позволит дискредитировать армию. Мой ответ — абсолютный контроль, — подтвердил Фил Страб, Глава Минобороны США по взаимодействию с Голливудом c 1989 года. — Любой фильм, который противоречит этой фундаментальной предпосылке, создает нам проблему.

ЦРУ и Независимые журналисты Пирс Редмонд, Том Секкер и Мэтью Алфорд недавно опубликовали результаты шокирующего расследования под длинным названием «Документы показывают, как Голливуд освещает войну при поддержке Пентагона АНБ ». Эксперты изучили тысячи военных и разведывательных документов Америки и пришли к неутешительным выводам: «Эти документы впервые показывают, что правительство США незаметно вмешивалось в работу над более чем 800 крупными кинопроектами, а также влияло на создание более чем 1000 сериалов и телевизионных шоу».

Как Голливуд под руководством военных пытается программировать сознание российских кинозрителей, покажут «Засекреченные списки» в новом выпуске «Невероятные причины громких событий». Кроме того, вы узнаете, зачем Хиллари Клинтон нужно 8 двойников, могло ли супероружие Николы Теслы вызвать климатический сбой последних лет, кому выгодно остановить течение Гольфстрим и заморозить Европу и Россию, а также что за вирус может привести к вырождению мужчин, почему исчезли рукописи главных трудов Эйнштейна и… жив ли Борис Березовский . \

Смотрите новый выпуск «Засекреченных списков» — «Невероятные причины громких событий» — в субботу, 17 марта, в 18:30 на РЕН ТВ.