Смотри, как прошел baby shower Евгении Линович

Когда: 14.03.2018.

Люди говорят: It-girl, дизайнер марки Masterpeace и основатель проекта Fashionincubator#1 Евгения Линович устроила вечеринку в честь скорого рождения четвертого ребенка. Поздравить Женю пришли коллеги и подруги. Все они вместе с детьми смогли поучаствовать в мастер-классе по приготовлению итальянской пиццы в кулинарной студии Аркадия Новикова «Донна Маргарита».

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/smotri-kak-proshel-baby-shower-evgenii-linovich/