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Смотри, как прошел baby shower Евгении Линович
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Смотри, как прошел baby shower Евгении Линович 

Peopletalk 15 марта 2018
Фото: Peopletalk
Кто: Виктория Борисевич, Оксана Бондаренко, Юлия Прудько, Анастасия Рябцова, Дарья Лисиченко, Яна Кушнер, Карина Варивода, Ирина Вольская, Алина Крюкова и многие другие.
Что: Baby shower Евгении Линович.
Где: Кулинарная студии Аркадия Новикова «Донна Маргарита», Москва.
Когда: 14.03.2018.
Люди говорят: It-girl, дизайнер марки Masterpeace и основатель проекта Fashionincubator#1 Евгения Линович устроила вечеринку в честь скорого рождения четвертого ребенка. Поздравить Женю пришли коллеги и подруги. Все они вместе с детьми смогли поучаствовать в мастер-классе по приготовлению итальянской пиццы в кулинарной студии Аркадия Новикова «Донна Маргарита».
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/smotri-kak-proshel-baby-shower-evgenii-linovich/
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