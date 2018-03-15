Как близняшки: в Сети не перестают обсуждать сходство Риз Уизерспун и ее дочери 

Поклонники Риз Уизерспун не перестают удивляться тому, как сильно на нее похожа 18-летняя дочь Ава Филипп. Бывали случаи, когда и репортеры путали девушку с ее знаменитой мамой. Действительно, сходство Риз и Авы поразительно. Эффектные блондинки вновь навели шума в Сети, когда прибыли в столицу Великобритании, где проходила рекламная компания фильма «Излом времени» с Уизерспун в главной роли.
Папарацци запечатлели актрису с дочерью, когда те прогуливались по улицам Лондона. Для выхода Риз выбрала черные классические джинсы и нежно-розовое пальто, а Ава отдала предпочтение классическим синим джинсам и клетчатому пальто. Свои образы блондинки дополнили солнцезащитными очками. После прогулки с мамой 18-летняя Ава встретилась с внуком основателя The Beatles Пола Маккартни — Артуром Дональдом.
Риз Уизерспун с дочерью
Напомним, что Риз Уизерспун родила Аву Филипп в 23 года. Отцом девочки стал Райан Филипп. В 2003 году у супругов появился второй ребенок — сын Дикон, но спустя пять лет актеры развелись. У Авы и ее звездной мамы сложились очень теплые и доверительные отношения. Во многом Риз повлияла и на стиль дочери. Об этом она рассказала в одном из интервью.