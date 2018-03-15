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В Челябинске на Тополинке открылась новая детская поликлиника
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В Челябинске на Тополинке открылась новая детская поликлиника 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
В новом микрорайоне Челябинска в районе Тополиной аллеи открылся филиал детской поликлиники МБУЗ ДГКП № 1, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.
На строительство поликлиники, которое началось в 2014 году, было потрачено свыше 48 млн рублей.
В учреждении открыто восемь педиатрических участков, а также помощь будут оказывать узкие специалисты: кардиолог, хирург, невролог, эндокринолог, травматолог, ортопед и другие врачи.
Отметим, что в поликлинике установлены электронное расписание для пациентов, открытая электронная регистратура.
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