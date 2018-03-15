В Челябинске на Тополинке открылась новая детская поликлиника

В новом микрорайоне Челябинска в районе Тополиной аллеи открылся филиал детской поликлиники МБУЗ ДГКП № 1, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

На строительство поликлиники, которое началось в 2014 году, было потрачено свыше 48 млн рублей.

В учреждении открыто восемь педиатрических участков, а также помощь будут оказывать узкие специалисты: кардиолог, хирург, невролог, эндокринолог, травматолог, ортопед и другие врачи.

Отметим, что в поликлинике установлены электронное расписание для пациентов, открытая электронная регистратура.