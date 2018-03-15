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Где в Перми поставят памятник семье?
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Где в Перми поставят памятник семье? 

АиФ Пермь 15 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
За какой проект памятника семье проголосовали пермяки?
По итогам интернет-голосования победил проект памятника семье, предложенный художницей из Москвы. Это скульптурная группа, в которую входят фигуры родителей, их детей и фигура собаки. Однако в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае Светланы Денисовой сообщили, что этот выбор не окончателен. В ближайшее время пройдёт заседание конкурсной комиссии, члены которой и примут итоговое решение. Мнения участников голосования при этом обещают учесть.
Узнав об итогах народного голосования, худрук Театра-Театра, около здания которого планируют установить памятник, высказался категорично, заметив, что предложенный проект относится к парковым скульптурам, и его не стоит ставить на одной из самых красивых площадей Перми. Лучше найти другое место.
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