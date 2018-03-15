Ещё
Храм Державной иконы Божией Матери отметил престольный праздник
Далее:
Читайте также:
Ещё

Храм Державной иконы Божией Матери отметил престольный праздник 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 15 марта 2018
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Престольный праздник храма Державной иконы Божией Матери прошел в церкви в среду, 15 марта. Об этом сообщается на официальной странице храма в социальной сети ВКонтакте.
Церковь района Чертаново Северное названа в честь иконы Божией Матери «Державная», празднование которой совершается 15 марта. В связи с этим в местном храме накануне, 14 марта, состоялось Всенощное Бдение, на котором служили все священники церкви. А уже 15 марта в храме провели Божественную Литургию Преждеосвященных даров, которую возглавил епископ Аркадий.
На этом почтение иконы-покровительницы храма Чертанова Северного не закончилось. Сегодня, 15 марта, в 20:00 в районном отделении библиотеки №151 (микрорайон Северное Чертаново, дом 2, корпус 207) приходская театральная мастерская «Мгновения» представит литературно-музыкальную композицию «Об отречении и обретении». Это постановка уже была показана в «Ночь искусств». Композиция посвящена 100-летию отречения от престола Николая II и обретению в Коломенском иконы Божией Матери «Державная».
Читайте также: Храм Державной иконы Божией Матери украсит фарфоровый иконостас
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
Жители района первыми смогут увидеть блокбастер «Притяжение» В «Галерее Чертаново» закрылась международная выставка-конкурс Традиционные и оригинальные напитки и еда будут представлены на фестивале «Мос/Еда!»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: это было в фильме или в книге?
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение