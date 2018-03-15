Храм Державной иконы Божией Матери отметил престольный праздник

Престольный праздник храма Державной иконы Божией Матери прошел в церкви в среду, 15 марта. Об этом сообщается на официальной странице храма в социальной сети ВКонтакте.

Церковь района Чертаново Северное названа в честь иконы Божией Матери «Державная», празднование которой совершается 15 марта. В связи с этим в местном храме накануне, 14 марта, состоялось Всенощное Бдение, на котором служили все священники церкви. А уже 15 марта в храме провели Божественную Литургию Преждеосвященных даров, которую возглавил епископ Аркадий.

На этом почтение иконы-покровительницы храма Чертанова Северного не закончилось. Сегодня, 15 марта, в 20:00 в районном отделении библиотеки №151 (микрорайон Северное Чертаново, дом 2, корпус 207) приходская театральная мастерская «Мгновения» представит литературно-музыкальную композицию «Об отречении и обретении». Это постановка уже была показана в «Ночь искусств». Композиция посвящена 100-летию отречения от престола Николая II и обретению в Коломенском иконы Божией Матери «Державная».

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