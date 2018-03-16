Ещё
Звезда сериала «Кухня» рассказал, как принимал роды у супруги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда сериала «Кухня» рассказал, как принимал роды у супруги 

Letidor.ru 16 марта 2018
Фото: WomanHit.ru
38-летний актер театра и кино Никита Тарасов в конце прошлого года впервые стал отцом. Супруга звезды сериала «Кухня» Марина Гаврюшина родила дочь, малышка появилась на свет в Московском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова. А на днях счастливый папа дал интервью, в котором подробно рассказал о родах супруги.
Оказалось, Никита Тарасов не только присутствовал при рождении дочери, но и лично перерезал пуповину!
Я принял роды у Марины, перерезал пуповину и через шесть часов улетел работать…
«Когда Таисию Никитичну положили на стол после рождения, она начала лизать воздух — знакомиться с этим миром. И я как ее увидел, понял, что надо разговаривать с ней, объяснять ей. Сейчас я точно убежден, что она прекрасно понимает, что мы ей говорим, и все чувствует», — с любовью и нежностью рассказал о дочке актер порталу Cosmo.ru.
Публикация от Никита Тарасов (@nikitatarasov) 3 Янв 2018 в 1:13 PST  Фото: Instagram
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Эксперимент: как подростки ищут ответы на вопросы, если гуглить нельзя Четыре советских мультфильма отреставрируют и подготовят к показу в кинотеатрах Ева Лонгория призналась, что не боится рожать в 43 года
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение