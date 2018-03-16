Звезда сериала «Кухня» рассказал, как принимал роды у супруги

38-летний актер театра и кино Никита Тарасов в конце прошлого года впервые стал отцом. Супруга звезды сериала «Кухня» Марина Гаврюшина родила дочь, малышка появилась на свет в Московском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова. А на днях счастливый папа дал интервью, в котором подробно рассказал о родах супруги.

Оказалось, Никита Тарасов не только присутствовал при рождении дочери, но и лично перерезал пуповину!

Я принял роды у Марины, перерезал пуповину и через шесть часов улетел работать…

«Когда Таисию Никитичну положили на стол после рождения, она начала лизать воздух — знакомиться с этим миром. И я как ее увидел, понял, что надо разговаривать с ней, объяснять ей. Сейчас я точно убежден, что она прекрасно понимает, что мы ей говорим, и все чувствует», — с любовью и нежностью рассказал о дочке актер порталу Cosmo.ru

Публикация от Никита Тарасов (@nikitatarasov) 3 Янв 2018 в 1:13 PST Фото: Instagram

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