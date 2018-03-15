Заключенный добивается отключения Love Radio в камере 

Осужденный из тюрьмы «Владимирский централ» пожаловался на «пытки громкой музыкой», в его камере ежедневно включали Love Radio. Суд до принятия окончательного решения обязал администрацию тюрьмы музыку выключить, передает РБК. Осужденный Александр Филиппов обратился во Фрунзенский районный суд Владимира с заявлением, что музыкальное сопровождение ухудшает его здоровье. «К нам в суд иск поступил 2 марта. 19 марта будет непротокольная встреча участников процесса с судьей, представление доказательств», — рассказал собеседник РБК, заметив, что в настоящий момент, до принятия окончательного решения по заявлению Филиппова, «суд постановил выключить музыку в камере осужденного». Это, как подчеркнули в пресс-службе, «подлежит немедленному исполнению». «А сам иск будет рассматриваться дальше», — пояснили в суде.
По словам адвоката осужденного Михаила Овчинникова, пытки громкой музыкой в камерах Владимирского централа происходят «ежедневно с 6:00 утра до 22:00 ночи». Колонки, по его данным, были установлены у двери камеры Филиппова 8 февраля. «Включают Love Radio на предельно возможной оглушающей громкости. Невозможно ни читать, ни разговаривать: человек не слышит собеседника», — пояснил защитник, заметив, что он и его подопечный ранее обращались по этому поводу к руководству тюрьмы, а также в прокуратуру. Ответа на эти послания они, как уточнил Овчинников, не получили.