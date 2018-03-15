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Вечер юмористической поэзии пройдет в центре «Онежской» на Флотской улице
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Вечер юмористической поэзии пройдет в центре «Онежской» на Флотской улице 

Управа района Головинский города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Специалисты Культурного центра «Онежский», который находится на Флотской улице, приглашают зрителей всех возрастов 23 марта посетить вечер юмористической поэзии «Стихи-Хи-Хи». Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.
— В течение вечера прозвучат стихотворения как известных и признанных авторов, так и совсем юных, начинающих поэтов, — поделился сотрудник администрации. — Каждое выступление — это добрая доля юмора и живое исполнение от артистов младшей группы театра-студии «ОкнО» под руководством Елизаветы Курчановой.
Принять участие в поэтическом вечере и прочесть любимые стихи может каждый желающий.
Начало в 18.00. Культурный центр «Онежский» находится по адресу ул. Флотская, д. 25. (то)
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