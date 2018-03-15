Вечер юмористической поэзии пройдет в центре «Онежской» на Флотской улице

Специалисты Культурного центра «Онежский», который находится на Флотской улице, приглашают зрителей всех возрастов 23 марта посетить вечер юмористической поэзии «Стихи-Хи-Хи». Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.

— В течение вечера прозвучат стихотворения как известных и признанных авторов, так и совсем юных, начинающих поэтов, — поделился сотрудник администрации. — Каждое выступление — это добрая доля юмора и живое исполнение от артистов младшей группы театра-студии «ОкнО» под руководством Елизаветы Курчановой.

Принять участие в поэтическом вечере и прочесть любимые стихи может каждый желающий.

Начало в 18.00. Культурный центр «Онежский» находится по адресу ул. Флотская, д. 25. (то)