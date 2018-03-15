Бесплатные обучающие мастер-классы для детей в «Парке ремесел»

Столярная мастерская «СМ-47» в Парке ремесел ВДНХ приглашает школьников на специальную обучающую программу «Приятно познакомиться, я столяр».

В «Доме ремесел» в павильоне №47 юные умельцы смогут бесплатно научиться азам столярного мастерства и даже смастерить милые и полезные поделки.

Программа рассчитана на два часа и состоит из двух частей. Первая из них — экскурсионная — познакомит ребят с профессией столяра. Юным гостям покажут мастерскую, где ребята увидят классический ручной столярный инструмент. Также вместе с мастером участники сделают из простой доски поделки, которые смогут забрать себе на память.

На практической части программы дети получат начальные навыки работы с материалами. Под руководством опытного наставника ребята научатся пилить, шлифовать, декорировать и создавать несложные, но интересные и полезные вещицы.

Экскурсия рассчитана на 15–30 детей и 4–8 сопровождающих. Принять участие в экскурсии и мастер-классе могут ребята от 6 лет.

Место: ВДНХ, павильон №47. Время:

каждую неделю по пятницам и воскресеньям.

Стоимость: бесплатно по предварительной регистрации. Заявки на участие в программе принимаются по электронной почте: sm47.vdnh@gmail.com, где необходимо указать: номер школы, класс, ФИО и контактный телефон классного руководителя, а также ответственного за мероприятие лица, планируемое количество детей и их сопровождающих, желаемый день и время для посещения.

Контактная информация столярной мастерской «СМ-47» на ВДНХ: +7 (926) 492-23— 31, info@sm-47.ru.