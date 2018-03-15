«Шерлок Гномс»: детектив для малышей и их родителей

Садовые гномы Гномео и Джульетта переезжают в Лондон и приводят в порядок тамошний сад. Жить бы домовитым супругам счастливо и бесхлопотно, но в один прекрасный день их родню и соседей похищают неизвестные злодеи. На помощь к обескураженным Гномео и Джульетте приходят защитник садовых гномов Шерлок Гномс и его помощник доктор Уотсон. Однако даже после вмешательства «профессионального» детектива дерзкие преступления продолжаются…Так начинается новый мультик «Шерлок Гномс».

«Шерлок Гномс» — мультфильм-сиквел вольного пересказа шекспировской трагедии «Гномео и Джульетта». С момента выхода первой части приключений садовых гномов прошло семь лет, за это время подоспело новое поколение детворы. Чтобы быть в курсе событий и познакомиться с персонажами «Шерлока Гномса» поближе, детям нужно посмотреть «Гномео и Джульетту».

«Шерлок Гномс», или «Гномео и Джульетта 2» — это продолжение истории шекспировских персонажей, но уже на конан-дойлевский лад. Мультфильм, с одной стороны, простой и прозрачный: гномы объединяются для спасения своих товарищей, и, невзирая на препятствия, освобождают своих из заточения. Но «Ромео и Джульетту» и «Приключения Шерлока Холмса» шестилетние ребятишки точно не читали, а отсылок из этих произведений в мультфильмах довольно много! Без помощи старших братьев и сестер, а также родителей юному зрителю точно не обойтись — эта особенность превращает мультипликационный детектив в семейную ленту. Русский трейлер к мультфильму «Шерлок Гномс» намекает и на отсылки к отечественному кинематографу: фраза «Тепленькая пошла» уж точно ни о чем не скажет ребенку, а старшее поколение мгновенно вспомнит Ипполита, моющегося душе. Словом, создатели мультфильма постарались угодить и малышам, и их родителям.

Мультфильм «Шерлок Гномс» выходит в российском прокате 15 марта 2018 года.

Расписание и билеты на мультфильм здесь.