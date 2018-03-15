Участницы мастер-класса в Ховрине станцевали под zumba-ритмы

Мастер-класс «Zumba-ритмы» прошел в клубе «Огонек» на Зеленоградской улице. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Zumba — это танцевальная фитнес-программа на основе латиноамериканских и других известных мировых ритмов. Она крайне проста в исполнении, так как использует базовые танцевальные элементы, которые будут под силу каждому. Наши гости разучили основные движения и шаги под ритмичную музыку. Это была настоящая танцевальная вечеринка, — отметили в администрации.

Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. (то)