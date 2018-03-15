В «Царской пасеке» пройдет День открытых ворот

Эколого-просветительский центр «Царская пасека» проведет три бесплатные экскурсии для москвичей.

Сотрудники эколого-просветительского центра «Царская пасека» в воскресенье, 18 марта, познакомят посетителей с уникальной историей центра, расскажут много интересного о жизни пчел, об устройстве и разнообразии ульев.

Москвичи перенесутся во времена Царева пчельника Алексея Романова , в те годы, когда была основана «Царская пасека», а также в конец XIX века. Именно тогда произошло возрождение Измайловской опытной пасеки, когда начали проводиться научные исследования, выставки, учебные курсы, организация экспозиций в музеях, издательская деятельность и многое другое.

Также посетители заглянут в вольеры «Царской пасеки» и понаблюдают за обитателями вольеров — белками, филинами, ушастыми совами и серой неясытью.

Начало экскурсий в 12.00, 13.00 и 14.00. Сбор группы у ворот экоцентра.