В ГБУ ЦСПСиД «Печатники» научили делать аппликации

В ГБУ ЦСПСиД «Печатники» жителей района научили делать аппликации из разных материалов. Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.

«Аппликация — один из самых простых, но в то же время педагогически эффективных видов детского творчества. Аппликации помогают развивать у ребенка мелкую моторику, вкус, художественные способности, а также разнообразить тактильный опыт, в случае, если для аппликаций будет использоваться не только бумага, но и другие материалы: ткань, вата, семена, крупа, пластилин, — говорится в сообщении.

Участие в мастер-классе было бесплатным. (то)