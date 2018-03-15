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В ГБУ ЦСПСиД «Печатники» научили делать аппликации
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В ГБУ ЦСПСиД «Печатники» научили делать аппликации 

Управа района Печатники города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа района Печатники города Москвы
В ГБУ ЦСПСиД «Печатники» жителей района научили делать аппликации из разных материалов. Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.
«Аппликация — один из самых простых, но в то же время педагогически эффективных видов детского творчества. Аппликации помогают развивать у ребенка мелкую моторику, вкус, художественные способности, а также разнообразить тактильный опыт, в случае, если для аппликаций будет использоваться не только бумага, но и другие материалы: ткань, вата, семена, крупа, пластилин, — говорится в сообщении.
Участие в мастер-классе было бесплатным. (то)
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