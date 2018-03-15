Ещё
Секретарь ОПРФ ознакомился с предложениями липчан по улучшению качества жизни в регионе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Секретарь ОПРФ ознакомился с предложениями липчан по улучшению качества жизни в регионе 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вместе с мэром города Сергеем Ивановым Фадеев посетил Театральную площадь, где с самого утра были установлены большие буквы #ЧТОНЕТАК. Там же находится флипчарт, на больших листах которого все желающие могут написать свои мнения и предложения по улучшению качества жизни в регионе.
Отмечается, что к середине дня уже было собрано более 250 записей от липчан. Среди самых популярных пожеланий горожан Валерий Фадеев отметил просьбы решить проблемы ЖКХ, а также сделать пешеходные и велодорожки, обустроить общественные пространства, повысить пенсии, сделать льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
Как отметил секретарь ОПРФ, целью проекта #ЧТОНЕТАК является важность перевода диалога между общественниками и представителями властей в конструктивное русло.
«Этот проект призван усилить, сделать более откровенным разговор между обществом и властью, поэтому мы и говорим «Что не так?». Не надо бояться обсуждать, что не так. Власть не боится обсуждать основные главные проблемы, и нам очень важно, чтобы разговор стал более откровенным, более решительным. А с другой стороны, не всегда и гражданские активисты настроены конструктивно. Надо перевести эту ситуацию в плоскость продуктивного разговора, чтобы чиновники не боялись активистов, а активисты предметно разговаривали с чиновниками», — рассказал Фадеев.
Отмечается, что Валерий Фадеев и Сергей Иванов также побывали на открытии фотовыставки «В рамках добра», организованной областным «Центром развития добровольчества». Секретарь ОПРФ и мэр Липецка ознакомились с работами фотографов и молодых людей, ставших героями выставки — на более чем тридцати фотографиях были запечатлены яркие моменты из жизни добровольцев региона и портреты самых активных волонтеров.
В ходе своего выступления Валерий Фадеев отметил важность развития волонтерского движения в настоящий момент.
«Мы много жалуемся на состояние экономики. Но то, что делаете вы, это главное. Развитие гражданского общества и развитие добровольчества — это очень важно», — подчеркнул он.
Секретарь ОПРФ в свою очередь сделал запись на выполненном из бумаги зеленом дереве добра, на котором участники мероприятия отмечали добрые дела липецких волонтеров. В конце встречи с добровольцами Валерию Фадееву подарили коллаж из фотографий лучших добровольцев региона.
«ФедералПресс» также напоминает, что в 15.00 в Липецком областном краеведческом музее началось основное мероприятие дня — круглый стол в рамках федерального проекта Общественной палаты России #ЧТОНЕТАК.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс вспомнила, как ее раздел Сергей Шнуров Проснулся с желанием убивать. Американский подросток зарезал друга после прочтения Корана Около двух тысяч жителей Свердловской области можно признать безвестно отсутствующими
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской10
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение