Секретарь ОПРФ ознакомился с предложениями липчан по улучшению качества жизни в регионе

Вместе с мэром города Сергеем Ивановым Фадеев посетил Театральную площадь, где с самого утра были установлены большие буквы #ЧТОНЕТАК. Там же находится флипчарт, на больших листах которого все желающие могут написать свои мнения и предложения по улучшению качества жизни в регионе.

Отмечается, что к середине дня уже было собрано более 250 записей от липчан. Среди самых популярных пожеланий горожан Валерий Фадеев отметил просьбы решить проблемы ЖКХ, а также сделать пешеходные и велодорожки, обустроить общественные пространства, повысить пенсии, сделать льготный проезд для школьников в общественном транспорте.

Как отметил секретарь ОПРФ, целью проекта #ЧТОНЕТАК является важность перевода диалога между общественниками и представителями властей в конструктивное русло.

«Этот проект призван усилить, сделать более откровенным разговор между обществом и властью, поэтому мы и говорим «Что не так?». Не надо бояться обсуждать, что не так. Власть не боится обсуждать основные главные проблемы, и нам очень важно, чтобы разговор стал более откровенным, более решительным. А с другой стороны, не всегда и гражданские активисты настроены конструктивно. Надо перевести эту ситуацию в плоскость продуктивного разговора, чтобы чиновники не боялись активистов, а активисты предметно разговаривали с чиновниками», — рассказал Фадеев.

Отмечается, что Валерий Фадеев и Сергей Иванов также побывали на открытии фотовыставки «В рамках добра», организованной областным «Центром развития добровольчества». Секретарь ОПРФ и мэр Липецка ознакомились с работами фотографов и молодых людей, ставших героями выставки — на более чем тридцати фотографиях были запечатлены яркие моменты из жизни добровольцев региона и портреты самых активных волонтеров.

В ходе своего выступления Валерий Фадеев отметил важность развития волонтерского движения в настоящий момент.

«Мы много жалуемся на состояние экономики. Но то, что делаете вы, это главное. Развитие гражданского общества и развитие добровольчества — это очень важно», — подчеркнул он.

Секретарь ОПРФ в свою очередь сделал запись на выполненном из бумаги зеленом дереве добра, на котором участники мероприятия отмечали добрые дела липецких волонтеров. В конце встречи с добровольцами Валерию Фадееву подарили коллаж из фотографий лучших добровольцев региона.