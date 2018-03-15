Фильм «Закону тут не место»: издержки демократии

Режиссеры: Сальво Фикарра, Валентино Пиконе

В ролях: Сальво Фикарра, Валентино Пиконе, Винченцо Амато , Антонио Катания и др.

Производство: Италия

Краснодар. 15 марта — Новая Кубань. Страсть людей к переменам, как известно, иногда принимает весьма причудливые формы. Стремление к демократическим преобразованиям заслоняет избирателям глаза, а после — заставляет с ностальгией вспоминать «свергнутого» руководителя. За революционными настроениями теряется нечто более важное, а именно — осознание целей перманентного бунта.

Итальянская комедия «Закону тут не место» на языке фарсовой драматургии, наполняя повествование самоиронией, демонстративно разрушает мечты о светлом будущем, выставляя напоказ порочность политической системы. Причем, не делая акценты на полуострове в форме «сапога», а наоборот, отстраняясь от национальных особенностей, картина пародирует актуальные мировые проблемы.

Комичные фигуры персонажей поданы зрителю под нарочито неадекватным «ракурсом». Семейные распри «слуг народа», противоборства электората и, естественно, взаимные обвинения соперников в борьбе за мэрское кресло стирают все человеческое, а потом, за этим водевилем, проявляется черты маргинальной клоунады.

Положение чиновников тут более чем странное. Любимцы горожан через мгновения «выходят из моды», спустя день — они вновь в фаворе переменчивых сограждан. Мытарства градоначальника теперь неактуальны, а обоснованность претензий к местному управленцу интересует подавляющее меньшинство.

Из-за шутливых силуэтов проступает послание, которое несколько глубже, чем просто «придурковатые» физиономии на экране. Чаплиновские приемы и более современные юмористические «бомбы» высмеивают оппозицию и истеблишмент, находящийся у власти, не создавая искусственной разницы между ними.

Режиссеры киноленты лично «врываются» в кадр, издеваются над наивностью собственных героев, их недальновидностью и банальной глупостью. Сальво Фикарра и Валентино Пиконе в итоге нарисовали весьма занятную карикатуру на вожделенную викторию. Ведь достижение оной может лишить сна не только аутсайдера «гонки» — триумфатор тоже готов откреститься от полученного поста.

Отметим, что фестиваль «Riff» пройдет в кинотеатре «Монитор Сити» с 15-го по 23-е марта.