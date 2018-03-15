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Весенний праздник «Всемирный день воды»
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Весенний праздник «Всемирный день воды» 

Ezhikezhik.ru 15 марта 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
17 марта в Дарвиновском музее состоится весенний праздник «Всемирный день воды».
Почему так похожи акула, ихтиозавр и дельфин? Можно ли поймать рыбу под стенами Кремля? Какие лягушки самые-самые? Об этом с помощью увлекательной лекции, игр, мастер-классов, викторин и опытов с водой узнают маленькие и взрослые гости весеннего праздника «Всемирный день воды» в Дарвиновском музее.
Все желающие смогут увидеть светящихся рыбок и узнать, как правильно для них подготовить аквариум.
В программе:
научно-популярная лекция «Возвращение в море!» (начало в 13:30). Об акулах, дельфинах, ихтиозаврах и других отличных пловцах прошлого и настоящего расскажет палеонтолог Ярослав Попов. Победители викторины в конце лекции получат настоящий «Водный паспорт». опыты с водой; рисование на воде в технике эбру; познавательная игра «Лягушки-рекордсмены» о мировых чемпионах среди лягушек; игра «Рыбная ловля» — с помощью удочек дети поймают в импровизированном «водоёме» рыбу и определят вид; мастерская художника «Обитатели водоёма»; мастер-класс «Морской конёк» — сувенир своими руками: дети раскрасят гипсовых рыбок на магнитах; мастер-классы по запуску аквариума для гуппи, светящихся данио и голубых неонов и викторина с призами (12:00-15:00); оригами «Покорители водной стихии» и викторина с призами от ГПБУ «Мосприрода».
*московские школьники при предъявлении социальной карты школьника получают в кассе музея бесплатный билет и посещают его бесплатно Дети дошкольного возраста и инвалиды I-й и II-й группы также посещают музей бесплатно.
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