12 интересных фактов о мультсериале «Ми-ми-мишки»

Российскому анимационному сериалу «Ми-ми-мишки» исполнилось три года. Ура! И в честь этого замечательного события мы собрали для вас 12 интересных фактов о «Ми-ми-мишках».

Первую серию мультфильма студии «Паровоз» показали юным зрителям в проекте «МУЛЬТ в кино» 15 марта 2015 года.

Сериал «Ми-ми-мишки» можно посмотреть на 11 языках: русский, английский, арабский, китайский, хинди, испанский, португальский, индонезийский, немецкий, французский, японский. Вот тут, например, можно посмотреть «Мишек» на португальском.

По мультсериалу выпущено 7 мобильных игр: «Ми-ми-мишки», «Ми-ми-мишки — Планета Творчества», «Ми-ми-мишки в космосе», «Ми-ми-мишки: Настоящий друг», «Ми-ми-мишки: Мультизнайка», «Ми-ми-мишки: Рисование», «Ми-ми-мишки: Большой концерт».

«Ми-ми-мишки» — лауреат анимационных премий. На «X Большом фестивале мультфильмов» сериал победил в зрительском голосовании в номинации «Утренник сериалов с какао и булочкой». А на «XXI Открытом Российском Фестивале анимационного кино» в Суздали мультик получил гран-при.

Кеша и Тучка никогда не едят рыбу, хотя и постоянно рыбачат. А все потому, что «Ми-ми-мишки» — добрый и максимально безопасный для детей мультсериал. Другие интересные подробности создания сериала, читайте в интервью со сценаристом Мишек.

Мультсериал очень популярен не только в России, но и за рубежом. В Китае за первые три дня показа «Ми-ми-мишки» набрали 6 миллионов просмотров в местном ютубе! По итогам показов на международном кинорынке MIPJunior «Ми-ми-мишки» вошли в топ-15 самых востребованных в мире телевизионных проектов для детей.

Ми-ми-мишек всегда можно увидеть вживую на фестивалях «Мультимир» и «Мультимир. Яркое лето». Главные герои сериала участвуют в театрализованном представлении, фотографируются со всеми желающими и помогают детям поверить в сказочный мир. Только в 2017 году эти мероприятия посетило более 170 000 человек!

Создатели собираются отправить своих героев в путешествие. Но куда, каким составом и на чем пока неизвестно.

А еще ми-ми-мишку можно купить и всегда носить с собой. В декабре 2017 года в Москве в ТЦ «Ривьера» открылся магазин «МУЛЬТ», в котором представлено более 350 лицензионных товаров на основе мультсериала «Ми-ми-мишки». И их раскупают быстрее всего!

В апреле 2018 года Кеша и Тучка проведут масштабный танцевальный конкурс. Следите за новостями!

В эфире телеканалов показано 104 эпизода (все их вы можете посмотреть в нашем разделе «Смотреть мультфильмы онлайн»). И только в мобильном приложении «МУЛЬТ» опубликованы 5 новых серий, которые телезрители увидят еще нескоро.

В честь трехлетия сериала телеканалы объявляют марафон любимых мультфильмов:

«Тлум HD»: 17−21 марта — 06:00—18:30.

«МУЛЬТ»: 24 марта 06:00—19:00; 25 марта 10:00—14:00. В течение всей последующей недели (с 26 марта по 1 апреля) юные зрители смогут продолжить просмотр любимого мультсериала — телеканал подготовил блоки «Ми-ми-мишек».

«Мультимузыка»: 21 марта, весь день!

В Латинской Америке на телеканале MOOLT (испанский язык): 19−23 марта в 08:00; 16:00; 20:00; 04:00, а 25 марта 10:00—18:00.

Поздравляем любимых медвежат!

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