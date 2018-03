Зелёный март: лучшие события выходных от НГС

Концерт группы The Rasmus

В пятницу в Новосибирске выступит знаменитая группа The Rasmus. Коллектив родился в 1994 году в Хельсинки, но мировую славу завоевал лишь в 2003 году благодаря альбому «Dead Letters». Сегодня в портфолио группы девять студийных альбомов, последний вышел в октябре прошлого года (после пятилетнего перерыва). Услышать новые и хорошо известные песни можно будет на концерте в ДКЖ.

Когда? 16 марта Где? В ДКЖ Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 3600–5800 рублей (12+)

Концерт алтайской группы «Новая Азия»

Совсем другая музыка прозвучит в ДК «Энергия», где выступит коллектив, играющий современное этно на алтайских народных инструментах с экзотическими названиями: икили, топшуур, комус, чатхан и шоор. Поддерживают их современные атрибуты сцены: синтезаторы, семплеры, секвенсоры и бас-гитара.

Когда? 16 марта Где? В ДК «Энергия» (Красный проспект, 171/4) Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 300–650 рублей (12+)

Первый четвертьфинал лиги «КВН-Сибирь»

В пятницу вечером можно сходить на КВН — кстати, первая игра сибирской лиги прошла ещё в 1989 году. В нашем городе начинали свою карьеру многие известные команды, например «Дети лейтенанта Шмидта», «Полиграф Полиграфович», «СТЭПиКО», «Байкал». В этом сезоне за звание самых остроумных будут бороться ребята из Новосибирска, Томска, Алтая, Омска и даже Казахстана.

Когда? 16 марта Где? В ДК имени Горького (Богдана Хмельницкого, 40) Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 450–650 рублей (12+)

Лыжная гонка и сверхмарафон на 60 км В субботу утром пройдёт первенство Новосибирска по лыжным гонкам. Стиль передвижения — свободный, участвовать могут все жители города старше 13 лет.

На следующий день, в воскресенье, можно поучаствовать в лыжном марафоне среди любителей на 60 км. Мероприятие будет проходить в Академгородке. Все лыжники, одолевшие сверхмарафонскую дистанцию, получат памятную медаль «Финишер 60 км».

Когда? 17 и 18 марта Где? На стадионе «Красное знамя» (Тимирязева, 5) и лыжных базах ИЯФ СО РАН имени Владимира Пелеганчука и имени Алика Тульского (Ионосферная, 3) Во сколько? В субботу старт соревнований — в 11:15. В воскресенье — в 10:30 (регистрация участников с 8:00 до 9:50) Сколько стоит? Участие бесплатное, но нужен допуск врача. Зарегистрироваться на соревнование в субботу нужно до 17:00 16 марта, отправив заявление на адрес zayavka@ngs.ru. Бланк есть на сайте организатора соревнований (14+)

Открытая лекция про арт-фотографию

В центре города пройдёт лекция «Фотография как современное искусство: история и инструкция по восприятию». Фотограф, кинопродюсер и преподаватель Юлия Алтухова расскажет об истоках явления и разберёт творчество зарубежных авторов. Организаторы приглашают на встречу всех желающих: и любителей, и профессионалов, которым интересно, как фотография повлияла на концептуальное искусство.

Когда? 17 марта Где? В пространстве «Арт Ель» (Романова, 23) Во сколько? В 17:00 Сколько стоит? Бесплатно (16+)

Дискуссия под живую музыку

Необычный формат развлечений придумал один из новосибирских баров — он приглашает обсуждать важные и интересные аспекты жизни, сидя за столиками. В эту субботу организаторы предлагают поговорить о том, каким должен быть настоящий лидер. Создавать атмосферу будет группа «Роджер Смайл».

Когда? 17 марта Где? В REAL PEOPLE CLUB (Кирова, 108, цокольный этаж, вход через «Печки-Лавочки») Во сколько? В 18:00 Сколько стоит? Бесплатно (18+)

Встреча с путешественником из Книги рекордов Гиннесса Владимиром Коваленко

Другое интересное мероприятие пройдёт в центре «Этаж»: о своих приключениях расскажет обладатель рекорда Гиннесса, один из основателей новосибирского клуба юных путешественников «Кон-Тики» Владимир Коваленко. В 1990 году он совершил советско-американскую велокругосветку, преодолев 20 тысяч километров, а в 1991–1992 годах проехал через все пятьдесят штатов Америки. Герой расскажет о том, как мотивировать себя на подобные свершения.

Когда? 17 марта Где? В культурном центре «Этаж» (Ленина, 71) Во сколько? В 18:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Вечеринка «Блюз: колыбель рок-н-ролла»

Вечером будет необычный концерт: в Новосибирск прилетит американский певец, композитор, мультинструменталист Профессор Луи. За выдающееся мастерство он был представлен в Международном зале славы блюза. На концерте вместе с гостем выступят новосибирские музыканты.

Когда? 17 марта Где? В Rock City Bar (Красный проспект, 37) Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? Бесплатно (18+)

Вечеринки в честь Дня святого Патрика

Традиционный ирландский праздник приглашают отметить сразу несколько баров города. Пожалуй, самую интересную программу обещает Mishkin & Mishkin. Во-первых, всех, кто придёт в зеленом, килте или костюме лепрекона ждут подарки от ведущего. Во-вторых, в программе вечера: выступление группы Global Traffic и музыка от DJ Anton Begowatt.

Другой бар, «Уголок Святого Патрика», собирает гостей на вечеринку с конкурсами и выступлением новосибирской группы X-pipes в 19:00.

Когда? 17 марта Где? В Mishkin & Mishkin (Нарымская, 37) и «Уголок Святого Патрика» (Советская, 35) Во сколько? В 22:00 и 19:00 Сколько стоит? Бесплатно (18+)

Второй полуфинал рок-фестиваля Emergenza

Во втором полуфинале международного конкурса на сцене встретятся новосибирские группы Sold Out, «Команда Кусто», Mechanical Parrot, Bergera, Generation Nothing, The Lead Horizon, Agialis, «ПиРоКинэZ», Indigo и Out of Mind. Только три из десяти команд попадут в финал, где сыграют перед международным жюри и получат возможность выступить на фестивале за границей.

Когда? 18 марта Где? В лофт-парке «Подземка» (Красный проспект, 161) Во сколько? В 16:00 Сколько стоит? 350–750 рублей (18+)

Концерт органиста из Германии

Будут и мероприятия для любителей классической музыки. К примеру, в филармонии выступит Штефан Кагль — выпускник парижской консерватории, мастер импровизаций и обладатель премии за виртуозность. Последние 15 лет он работает главным органистом в Кафедральном соборе города Херфорд (Германия). В новосибирской программе творения старых мастеров соседствуют с современными произведениями.

Когда? 18 марта Где? В камерном зале филармонии (Красный проспект, 32) Во сколько? В 18:00 Сколько стоит? 500–600 рублей (12+)

Концерт знаменитого венского оркестра

В новом зале оперного театра сыграет «Венский Филармонический Штраус Оркестр». Управляет им знаменитый дирижёр Андраш Дэак, который в 2004 году в Венгрии был награждён престижным орденом рыцарского креста за международный вклад в развитие музыкальной культуры.

Когда? 18 марта Где? В оперном театре Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 2600–3500 рублей (6+)

Концерт экс-участника группы Enigma Эндрю Дональдса

Певец и автор песен с Ямайки одинаково ярко исполняет энергичные песни и нежные баллады. Эндрю Дональдс мастерски миксует разные стили и покоряет женские сердца. Музыкант известен по всему миру благодаря участию в проекте «Enigma».

Когда? 18 марта Где? В Доме учёных Во сколько? В 20:00 Сколько стоит? 2200–3500 рублей (12+)

Выставка индийской скульптуры «Львы Будды»

К выходным в краеведческом музее откроют выставку буддийских скульптур новосибирского мастера Алексея Агриколянского, выполненных для крупнейшего центра буддизма на юге Европы — «Карма Гёна». Новосибирцам покажут восемнадцать фигур великих тантрических мастеров и святых Индии. После выставки они уедут в Испанию.

Когда? С 16 марта по 8 апреля Где? В краеведческом музее Во сколько? Открытие 16 марта в 17:00, в выходные музей работает с 11:00 до 19:00, в будни — с 10:00 до 18:00 (кроме понедельника и вторника) Сколько стоит? 80 рублей, для школьников, студентов, пенсионеров — 50 рублей (6+)

Выставка картин театрального художника «Дурак и каблук»

В пятницу заработает ещё одна выставка — в «АртЕли» покажут работы художника и актрисы театра La Pushkin Авроры Жуковской. «Это чудесное место встречи тех персонажей, что прыгнули на холст со сцены, и тех, что ещё на неё не шагнули», — говорит об экспозиции автор.

Когда? Открытие 16 марта в 18:30 Где? В пространстве «АртЕль» (Романова, 23) Во сколько? С 12:00 до 21:00 Сколько стоит? Бесплатно (16+)

Выставка «100 чудес света: подводный мир»

В художественном музее развесили фотографии самые необычных, больших и ядовитых существ, населяющих глубины морей и океанов. Они похожи на инопланетян или чудовищ из фантастических фильмов. В экспозиции — сто лучших снимков, сделанных авторами из разных стран.

Когда? До 13 мая Где? В арт-цоколе Новосибирского государственного художественного музея (Красный проспект, 5) Во сколько? С 11:00 до 19:00, выходной — понедельник Сколько стоит? 200 рублей, льготный билет — 100 рублей, детский (до 10 лет) — 50 рублей (16+)

Премьера экшена «Tomb Raider: Лара Крофт»

В новом фильме Лару Крофт играет обладательница премии «Оскар» и эффектной внешности Алисия Викандер . Это история о том, как дочь пропавшего искателя приключений сначала работает курьером и едва сводит концы с концами, а потом всё же следует примеру отца, ввязываясь в опасные поиски. Возрастное ограничение ленты — 16+.

Комедийная драма «Леди Бёрд»

Эту картину стоит посмотреть хотя бы потому, что её выдвинули на «Оскар» сразу в пяти номинациях. Это история девочки-подростка Кристины Макферсон, которая учится в консервативной католической школе, ищет себя и пытается быть непохожей на других. В главной роли — трогательная Сирша Ронан . Несмотря на то что фильм о подростках, его возрастное ограничение — 18+.

Франко-канадский фильм «До свидания, там, наверху»

Колоритная экранизация одноимённого романа Пьера Леметра. Действие разворачивается в последние дни Первой мировой войны: подлый капитан Прадель посылает на верную смерть двух рядовых — молодого художника Эдуара Перико и бывшего почтальона Альбера Мэйлара. Эдуар получает страшные ранения: лицо молодого человека изуродовано, и он скрывает это, меняя экзотические маски. А заодно и скрывается от семьи. Эдуар рисует прекрасные картины о войне, Альбер становится его импресарио, и всё было бы неплохо, если бы злой Прадель не женился на сестре художника. Теперь всем троим суждено встретиться лицом к лицу. Возрастное ограничение фильма — 16+.

Когда? С 15 мая Где? В кинотеатрах города

