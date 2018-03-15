6 молодых урбанистов, которые меняют Петербург к лучшему прямо сейчас

Второй год подряд мы составляем рейтинг «35 до 35»: новые лица городского истеблишмента, которые уже меняют город и среду вокруг нас. В первой части нашей оды юности и таланту рассказываем про шестерых смелых: урбанистов, которые следуют простому правилу Маленького принца — прибери сначала свою планету, тогда и остальные подтянутся.

Директор книжного магазина, 30 лет Потомственный книготорговец превратил «Подписные издания», магазин с восьмидесятилетней историей, в главный литературный хотспот в городе — с редкими книгами, кофейней и годовой прибылью больше 10 миллионов рублей. Потом прославил его на всю страну ЧПХ-сувенирами — открытками «Из Петербурга с апатией и безразличием» и гранитными магнитами «Поребрик из Петербурга» — и с командой ресторана Frank открыл на улице Рубинштейна бар Black Books, винную карту которого можно читать как романы Дюма. Сейчас уже нет никаких сомнений: вокруг магазина возникла своя субкультура «новых книжников»: здесь читают лекции кинокритик Антон Долин и лично знавшая Бродского американская писательница Эллендея Проффер-Тисли, а полистать новинки за чашкой кофе забегают и студенты, и туристы, и блогеры с опинион-мейкерами.

Наталья Олина

Девелопер, 27 лет Идеолог пространства «Цифербург» сделала вид с балкона на Михайловский замок из «Голицын Лофта» самым узнаваемым локейшеном сезона: в итоге здесь праздновал день рождения владелец компании «Биокад» Дмитрий Морозов , устраивала поп-ап-ярмарку галерист Кристина Березовская и проводил диджей-сеты режиссер Максим Диденко . И хипстеры, и театралы, и туристы знают: если хочется пойти туда, где людно и весело (но непонятно, куда), айда на Фонтанку. В конце лета Олина устроила камбэк кластера «Цархитектор» в особняк Слепцова на Большой Конюшенной улице, открыла вегетарианское кафе своей мечты «Брат» у арки Главного штаба, а затем преобразила бывший ДК Кировского завода в культурное пространство «Циферблат». Сейчас Наташа взялась осваивать Сибирь и вместе с московскими инвесторами по скайпу открывает в Тобольске фермерский ресторан «Марк и Лев».

Филипп Вулах

Театральный менеджер, 31 год Директор и основатель летнего фестиваля искусств «Точка доступа» сумел сделать трендом, доступным массам, иммерсивный и сайт-специфический театры, меняющие представление о том, кто тут зритель и какова роль режиссера и актеров (а также вывел их на улицы и даже вокзалы Петербурга!). Теперь выпускник ГИТИСа с опытом работы в БДТ и «Приюте комедианта» живет на два города, влившись в команду фестиваля «Новый европейский театр» — и в ноябре-декабре NET, на котором современным языком говорят о сегодняшнем дне, впервые пройдет не только в Москве, но и в Петербурге.

Лизавета Матвеева

Куратор, 26 лет В тандеме с художником Петром Белым Лизавета провела цикл выставок в галерее «Люда». Затем выступила куратором экспозиции «ОбличьЯ. Больше, чем реальность» — в Шереметевском дворце были показаны работы художников от Казимира Малевича до Андрея Бартенева . За прошлый год куратор организовала шесть независимых арт-ярмарок в различных локациях, самой масштабной из которых стала SAM Fair в Музее стрит-арта. Лизавета по-настоящему любит совриск и меняет представление горожан о нем (да, вы им тоже проникнитесь, посетив ее выставки и ярмарки).

Катерина Овсянникова

Координатор программы паллиативной помощи фонда «АдВита», 24 года

Политологу по образованию удалось практически в одиночку совершить прорыв в сфере помощи безнадежным больным в Петербурге. В сентябре 2017 года благодаря ее усилиям благотворительный фонд «АдВита» получил президентский грант на создание полноценной консультативной службы с круглосуточной горячей линией: теперь родные тех, кого врачам не удалось вылечить от онкологических заболеваний, знают, куда обращаться за паллиативной помощью.

Урбанист, 33 года

Человек самой актуальной профессии 15 лет назад стартовал с организации рейвов на «забросах», поработал над развитием кластера «Тайга» и Hello Hostel в Петербурге и дизайн-завода Flacon и проекта «Корабль „Брюсов“» в Москве, а сейчас занимается отбеливанием «серого пояса» — пространство «Порт Севкабель» стало ярким примером удачного редевелопмента. Все модники города уже перебираются на Васильевский остров: танцевать в клубе «КПД» и гулять по кластеру с выходом к заливу и Гавани.