Рисуйте на здоровье: застройщик отдаст художникам стену под граффити

Компания «Сибакадемстрой» предложила художникам сделать новую арт-площадку в микрорайоне «Европейский Берег» в Октябрьском районе Новосибирска — идея родилась после скандала с закрашиванием граффити в центре города.

Объявление об этом застройщик сделал на своей странице в Facebook, пообещав, что место для новых граффити выберут сами жители «Европейского Берега».

«Мы ежемесячно видим, как на фоне наших домов и во дворах проводят фотосессии и снимают проморолики. Поэтому думаем, что появление арт-объектов разнообразит пространство и усилит его привлекательность для аудитории», — рассказали журналисту НГС в пресс-службе «Сибакадемстроя».

Сейчас застройщик собирает отклики от представителей уличного искусства и подбирает место. Тематика граффити чётко пока не определена — её описывают как «всё, что связано с городом, архитектурой, спортивной средой и свежими решениями».

Стену с популярными граффити в Новосибирске закрасили уже дважды за последние двое суток, сегодня днём житель города возложил к ней траурные цветы.