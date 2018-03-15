Рисуйте на здоровье: застройщик отдаст художникам стену под граффити 

Компания «Сибакадемстрой» предложила художникам сделать новую арт-площадку в микрорайоне «Европейский Берег» в Октябрьском районе Новосибирска — идея родилась после скандала с закрашиванием граффити в центре города.
Объявление об этом застройщик сделал на своей странице в Facebook, пообещав, что место для новых граффити выберут сами жители «Европейского Берега».
«Мы ежемесячно видим, как на фоне наших домов и во дворах проводят фотосессии и снимают проморолики. Поэтому думаем, что появление арт-объектов разнообразит пространство и усилит его привлекательность для аудитории», — рассказали журналисту НГС в пресс-службе «Сибакадемстроя».
Сейчас застройщик собирает отклики от представителей уличного искусства и подбирает место. Тематика граффити чётко пока не определена — её описывают как «всё, что связано с городом, архитектурой, спортивной средой и свежими решениями».
Стену с популярными граффити в Новосибирске закрасили уже дважды за последние двое суток, сегодня днём житель города возложил к ней траурные цветы.
Сегодня же ситуацией с граффити около гостиницы «Центральная» заинтересовалась и начальник департамента культуры спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова — она разместила на своей странице в Facebook письмо, которое написала директору гостиницы Алексею Казакову. В своём обращении Терешкова предложила топ-менеджеру отеля отдать стену одноэтажного здания на улице Ленина под граффити.