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Очередное занятие в студии стрит-арта в Лосинке пройдёт 17 марта
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Очередное занятие в студии стрит-арта в Лосинке пройдёт 17 марта 

Управа района Лосиноостровский 15 марта 2018
Фото: Управа района Лосиноостровский
Очередное занятие в студии граффити «Мюралл Арт» в ПКиО «Бабушкинский» пройдёт в субботу, 17 марта. В студии не просто учатся работать с баллончиками с краской, но и осваивают все этапы создания монументального граффити-полотна: от эскиза до воплощения в жизнь. Для этого приходится осваивать современные технологии.
— Сначала надо создать эскиз на бумаге, — говорит руководитель студии Клим Борисов, — затем отсканировать его, обработать на компьютере, залить цветом в специальных программах. Потом специальный проектор переносит контуры изображения на поверхность и начинается собственно работа художника: нанесение краски, смешивание цветов…
Пока участники студии не пишут на стенах, к их услугам — специальные щиты. Занятия в студии бесплатные. Начало в субботу в 14.00. Адрес парка — ул. Менжинского, 6, стр. 3. (иб)
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