В Рязани строится уникальный завод по производству детских колясок

15 марта в Рязани состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство завода по производству детских колясок, сообщает пресс-служба облправительства.

Новый завод по производству детских колясок, в строительство которого будет вложено 320 миллионов рублей инвестиций, планируется открыть в августе этого года, а в сентябре — выпустить первую серийную партию продукции.

Отметим, что будущая фабрика детских колясок «Триумф» расположится в промзоне Рязани, рядом с ООО «ПластПрофи», которое будет поставлять детали для изготовления колясок.