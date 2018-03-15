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В Рязани строится уникальный завод по производству детских колясок
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В Рязани строится уникальный завод по производству детских колясок 

АиФ Рязань 15 марта 2018
Фото: МедиаРязань
15 марта в Рязани состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство завода по производству детских колясок, сообщает пресс-служба облправительства.
Новый завод по производству детских колясок, в строительство которого будет вложено 320 миллионов рублей инвестиций, планируется открыть в августе этого года, а в сентябре — выпустить первую серийную партию продукции.
Отметим, что будущая фабрика детских колясок «Триумф» расположится в промзоне Рязани, рядом с ООО «ПластПрофи», которое будет поставлять детали для изготовления колясок.
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