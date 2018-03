Журналист меняет профессию: как люди из медиа делают бизнес благодаря связям и умению верстать

Журналистика то ли умирает, то ли перерождается. Рынок медиа схлопывается: меняются форматы, печатные издания закрываются, электронные — постоянно трансформируются в сторону сервисов и мультиплатформенности. А репортеры и редакторы в силу профессии «сидят» на потоке идей, на которых можно заработать. Не все, но многие из них запускают собственные бизнесы, не связанные с медиа, — от производства одежды до школы яхтенного спорта. Наработанные знакомства и опыт помогают добиваться скидок в 90%, блефовать при страшных разборках, верстать сайты и планировать рекламу. Бывшие представители медиа, ставшие предпринимателями, рассказали Inc., как использовать нетворкинг для наращивания клиентской базы и поиска инвесторов, зачем издавать журнал имени собственной компании и почему не планируют возвращаться в СМИ, даже если теперь меньше зарабатывают.

Фото: «Сила ветра»

Фото: «Сила ветра»

Фото: «Сила ветра»

Сам себе капитан: журналист открывает школу яхтинга

Саша Сколков

Где работал

Главный редактор журнала FURFUR

Бизнес

Школа яхтинга «Сила ветра»

Саша Сколков, управляющий партнер школы «Сила ветра», родился и вырос в Ейске, на берегу Азовского моря. В школе увлекался виндсерфингом, а повзрослев — парусным спортом. Тогда же он перебрался в Москву и начал работать в издании Look At Me. «Привычка превращать любое свое увлечение в медийный образ сыграла тут свою роль. Увлекшись парусным спортом, я завел во ВКонтакте паблик. В нем я рассказывал, как все происходит, выкладывал интересные штуки», — вспоминает он.

Аудитория группы увеличивалась органически, а сам Сколков дорос до главного редактора журнала FURFUR. Когда в паблике собралось 1,5 тыс. подписчиков, Саша запустил небольшой курс яхтинга в Ейске — и начал приглашать туда подписчиков. В 2014 году в Ейск приехали учиться яхтингу 20 человек, а уже через год — 120. Зарабатывать на своем хобби Сколков не планировал, но в в 2015 году познакомился с Максимом Пинигиным, одним из основателей Музея советских игровых автоматов. У Пинигина был проект «Сила ветра» — регаты по Средиземному морю и экспедиции в Норвегию и Шотландию для друзей, который он решил превратить в полноценный бизнес. Узнав о школе яхтинга Саши Сколкова, он пригласил его в «Силу ветра» как партнёра.

«Сожалений, что оставляю журналистику, не было. В FURFUR дела стали идти хуже: уменьшение доли медийного рынка и его кризис в целом. Мне стало надоедать работать в режиме, когда медиа является конечным продуктом, а все твои усилия направлены на рост количества просмотров», — признается Сколков.

В 2016 году «Сила ветра» привлекла 700 клиентов, а в 2017 — 2 тысячи. Компания устраивает тренировки в Москве на Пироговском водохранилище и проводит регаты, экспедиции и гонки по Средиземному морю, в Таиланде, Норвегии, Фарерах, Шотландии. Курсы в Ейске также продолжают работать.

Сколков уверен, что его обязанности в проекте не очень сильно отличаются от работы в медиа: «Мы играем в серьёзный маркетинг — издаем печатный журнал „Сила ветра“. С ним мы легко заходим на всякие выставки, в яхт-клубы, попадаем в книжные магазины, участвуем в фестивалях, он лежит в кафе и барбершопах — просто так заинтересовать яхтингом аудиторию, которая пьет кофе в Surf Coffee, сложно, а когда они берут в руки журнал, становится легко. Он продается в Санкт-Петербурге, скоро начнет продаваться в Москве в магазинах „Москва“ и „Цветной“, — рассказывает Сколков.

»Когда сидишь на стабильной зарплате, независимо от того, что ты делаешь, — так спокойнее. Поэтому сейчас количество неврозов добавилось. В финансовом смысле я не сильно изменил свое положение — доход вырос примерно в полтора раза. Но стало больше свободы и желания что-то делать в любое время — днем, ночью или в свой выходной», — добавляет Саша Сколков.

Фото: «Одевайся Легко»

Фото: «Одевайся Легко»

Фото: «Одевайся Легко»

Все будет оверсайз: журналист создает новый формат женской одежды

Где работали

Бизнес

Проект «Одевайся Легко» (производство и продажа женской одежды)

«В какой-то момент мне стало очевидно, что история с профессией закончилась. Ты понимаешь, что тебе, условно говоря, 33 года, единственная экспертиза, которой ты обладаешь, связана с журналистикой. Ничего ты больше не умеешь, нигде тебя больше не ждут. Это сильно давит», — рассказывает Анна Николаева, совладелец бренда женской одежды «Одевайся Легко». Несколько лет назад она работала заместителем главного редактора газеты «Московские новости», но после рождения ребенка поняла, что к журналистике возвращаться не хочет.

Однажды приятельница Анны — Кристина Тоноян, которая тоже работала в «Московских новостях», — предложила ей разобрать гардероб: избавиться от вещей, которые не очень подходят, составить новые комбинации из имеющейся одежды, купить что-то новое. Процесс разбора гардероба им понравился, и они решили попробовать делать это за деньги. Бизнес практически не потребовал вложений, первыми заказчиками стали друзья и знакомые. Благодаря журналистскому прошлому у Анны было много приятельниц из столичного бомонда (популярные колумнисты, сотрудники министерств и ведомств, главные редакторы крупных изданий — например, бывший главред «РИА Новости» Светлана Миронюк ), которые сразу подписались на группу «Одевайся Легко» в Facebook.

После года регулярного общения с клиентками, Анна и Кристина поняли, что среди городских жительниц старше 30 существует запрос на повседневную одежду «не для всех». Совладельцы проекта сначала отправились за одеждой в Корею. Отобранные по своему вкусу платья продавали во временном шоу-руме в Москве — сначала в квартире в центре Москвы, а потом в номере гостиницы «Метрополь». Продажи проходили в формате дружеских посиделок с шампанским и закусками — платья раскупали, стало очевидно, что девушки попали в свою аудиторию.

Тогда они решили пойти еще дальше и запустили собственный бренд одежды «Одевайся Легко», сделали ставку на оверсайз. Первый опыт работы с производителями потребовал навыков жестких переговоров: представители цеха в Бишкеке после получения аванса в 20 тыс. рублей (их должно было хватить на первые образцы) перестали выходить на связь.

«Я позвонила на автоответчик и сказала, что если в течение трех часов нам не привезут наши деньги, мы подключим все связи. Это был блеф чистой воды, нам некому было звонить. Но через три часа конверт с деньгами ждал нас на ресепшене», — вспоминает Николаева.

Журналистский опыт помогает понимать, как работают соцсети, правильно взаимодействовать с аудиторией и выстраивать ДНК собственного бренда. А чтобы наверстать нехватку знаний об индустрии, часть прибыли решили вкладывать в образование, — Николаева уже поступила в Британскую высшую школу дизайна по программе MBA в сфере fashion-менеджмента.

Собственный бизнес привел пока к падению личного дохода основательниц. В молодом проекте значительную часть выручки приходится реинвестировать в его развитие. «Своё дело — это 24 часа работы, низкий и нестабильный доход, риски по поводу того, сможешь ли удержаться на плаву. Но оно того стоит. Когда делаешь то, что можно потрогать руками, это такая терапевтическая вещь, — убеждена Николаева. — Когда начинаешь свое дело за свои деньги, появляется совсем другое чувство ответственности — перед семьей, партнёром, клиентами. Это очень круто».

Фото: Gadget Studio

Фото: Gadget Studio

Фото: Gadget Studio

Еда и гаджеты: журналист открывает технологический ресторан

Николай Турубар

Где работал

Телепередача «Хай-тек» («Россия 24»)

Бизнес

Texнологичный ресторан Gadget Studio

Работая журналистом, Николай Турубар специализировался на теме высоких технологий: был ведущим и соавтором программы о технологиях «Хай-тек» на канале «Россия 24», работал в журналах «Итоги» и Men’s Health. Видя, как много людей следили за презентациями новых гаджетов, шесть лет назад он задумался, есть ли где-то в мире специальный ресторан для поклонников IT-технологий. Интернет-поисковики таких ресторанов не выдавали. «Моя идея просто лежала 5 лет. Я к ней возвращался иногда и думал: ну неужели еще никто не создал ничего подобного?» — вспоминает он.

В 2015 году, на своем дне рождения, Турубар поделился этими наблюдениями с одним из гостей — Глебом Мишиным , на тот момент главой Lenovo. Спустя несколько дней Мишин перезвонил журналисту и попросил приехать, чтобы еще раз обсудить идею гик-ресторана. Мишин предложил сделать сеть, продавать франшизу и стал соучредителем заведения.

Ресторан Gadget Studio открылся в самом центре Москвы — на Тверской улице — в марте 2017 года. Он обошелся инвесторам в 70 млн рублей, Николай Турубар выступает партнером (владеет 30% заведения).

В ресторане за год его существования уже проводилась презентация iPhone X с прямыми включениями из Сан-Франциско, выступал с лекцией о блокчейне Виталик Бутерин, компания Google анонсировала здесь запуск Android Pay. Привлечение спикеров для лекций, а также брендов для мероприятий — зона ответственности Николая Турубара.

В первый год Турубару пришлось сменить пять команд персонала, включая управляющих. Все они воспринимали бывшего журналиста как человека случайного, которого можно и нужно обмануть. К тому же они противились внедрению технологий — например полному отказу от наличных денег в ресторане.

«Год я работаю в абсолютно консервативной, зачастую враждебной, среде, которая не приемлет ничего нового и людей со стороны. Здесь жесткая конкуренция, помощи от других ресторанов не дождешься. Всему учишься на собственных ошибках», — рассказывает Турубар. Поначалу журналист был уверен, что просто наймет управляющего и сможет приезжать в ресторан в свободное время. Фактически, ему пришлось целый год жить в заведении и покончить с работой в медиа.

Николай Турубар признает, что для него открытие Gadget Studio стало большим вызовом. «Я понимаю, что самый сложный период — это старт. Знаю, что рестораны чаще всего закрываются в первый год. Мы точно не закроемся: выручка за 2017 год составила 28 млн рублей. Окупиться мы планируем в течение трех лет, я вижу свет в конце тоннеля», — замечает Турубар.

Личный доход Николая снизился. Он закрыл два проекта в области СМИ — сайт Nomobile и Chezasite о современных технологиях, — из-за высокой занятости больше не мог уделять им должного внимания. Турубар был их единственным владельцем, и доход от них составлял значительную часть его бюджета.

В Gadget Studio он работает за зарплату, а когда ресторан начнет приносить прибыль, то будет получать ее часть. «Несмотря на все сложности, я с оптимизмом смотрю в будущее. Главное, что наконец определился с командой и теперь могу заняться стратегическими задачами. Моя ближайшая цель — сделать на первом этаже VR-ресторан. И надеюсь, этой весной он уже появится в каком-то виде», — говорит Турубар.

Фото: «Везу в Норвегию»

Фото: «Везу в Норвегию»

Фото: «Везу в Норвегию»

Отдых на Лофотенах: журналист организует туры в Норвегию

Борис Кулагин

Где работал

Заместитель главного редактора Bankir.ru

Бизнес

Проект по организации путешествий «Везу в Норвегию»

В 2014 году после 20 лет работы в СМИ Борис Кулагин понял, что выгорел, и решил сменить сферу деятельности. «Кураж прошел, к тому же рынок СМИ стал сворачиваться», — поясняет он. Еще когда Борис работал в проекте «Деловая среда», посвященном стартапам и предпринимательству, его вдохновляли истории начинающих бизнесменов.

В поисках бизнес-идеи Кулагин стал перебирать собственные увлечения, которые можно монетизировать. Больше всего ему нравилось путешествовать по Норвегии. Это была первая страна, куда Борис поехал с семьей на машине, получив в 2005 году загранпаспорт, и куда ездил потом несколько раз. Из воспоминаний об этих поездках родился проект по организации автомобильных путешествий «Везу в Норвегию». Путешествуя, Борис научился разрабатывать маршруты, собирать информацию о достопримечательностях и ночевках, планировать бюджет и организовывать активности. Все это пригодилось в собственном деле.

Для привлечения клиентов вместе с сыном он создал сайт «Везу в Норвегию», — пригодился журналистский опыт работы с текстами, информацией и версткой.

Для первой поездки с группой Кулагин придумал в 2015 году маршрут, подсчитал бюджет и разместил всю информацию на сайте, проиллюстрировав тексты вдохновляющими фотографиями. Примерно через два месяца на рекламу проекта в соцсетях окликнулись два человека — это и была первая группа. В поездку отправились на собственной машине Бориса — минивене Volkswagen. Из-за длинной дороги тур получался слишком долгим и сейчас Кулагин арендует автомобиль уже в Норвегии, а группы добираются туда самолетом.

Свой проект «Везу в Норвегию» экс-редактор продвигает через страницы в Facebook и Instagram, где даёт платную рекламу. На нее уходит около 3 тыс. рублей в месяц. В группах Кулагин регулярно выставляет свои тексты о необычных местах в Норвегии и интересных фактах об этой стране, сопровождая их собственными фотографиями. Это позволило нарастить аудиторию, а вместе с ней — и количество клиентов.

«Мой проект еще сложно назвать полноценным бизнесом — это пока больше похоже на самозанятость. У меня нет команды, моя группа поддержки — это семья. Мне приходится иногда делать то, чем я никогда не занимался, — например, верстать сайты, считать бюджеты и проводить рекламные кампании. Но это интересно. Мой доход по сравнению с работой в журналистике несколько упал, но я получаю громадное удовольствие от своего занятия. И возвращаться в офис пока не тянет», — говорит Борис Кулагин.

Сейчас проект «Везу в Норвегию» организует группы туристов почти круглый год, а не только летом, как было на старте. В планах у Бориса — новые маршруты и не только по Норвегии, — Исландия, Грузия и Патагония.

Фото: Андрей Стекачев/Inc.

Фото: Андрей Стекачев/Inc.

Фото: Андрей Стекачев/Inc.

Мыслить ясно: журналист зарабатывает на психологии и бородах

Где работал

Шеф-редактором интернет-проектов Conde Nast

Бизнес

Сеть парикмахерских Chop-Chop, сервис для психологической помощи «Ясно»

Данила Антоновский был редактором журнала GQ, потом — шеф-редактором всех интернет-проектов издательского дома Conde Nast. К 2012 году он, по его словам, уже 1,5 года «работал по инерции» и безрезультатно пытался вернуть любовь к медиа. Тогда же вместе с коллегой Алексеем Ермиловым и его приятелем Евгением Мурушкиным Антоновский запустил в Москве мужскую парикмахерскую Chop-Chop. Партнеры вложили 1 млн рублей. За образец взяли барбершопы Нью-Йорка и Лондона. Почти год Антоновский совмещал этот проект с работой в журналистике, а затем полностью переключился на бизнес. Популярность барбершопа с помощью сарафанного радио выросла настолько, что на стрижку приходилось записываться за две недели, предприниматели поняли, что нужно расширяться. Антоновский первым из партнеров уволился с основной работы, потому что «всё равно разочаровался в медиа».

После успеха Chop-Chop, который разросся до крупнейшей в России сети мужских парикмахерских, Антоновский запустил еще один проект: сервис для общения с психотерапевтом «Ясно», партнером по которому стал Андрей Зайцев-Зотов, основатель Bookmate. «Сильно увлекся психотерапией — и как системой лечения, и как философией. А когда я чем-то увлекаюсь, мне сразу хочется этим поделиться», — объясняет Антоновский. Проект «Ясно» позволяет получить 50-минутную онлайн-консультацию психотерапевтов, за 2850 рублей.

читайте также

Chop-Chop: как бывшие редакторы GQ и татуировщик ввели в России моду на барбершопы

Решение уйти из журналистики Данилу далось не легко: «Это довольно болезненная вещь — обнаружить, что любимое дело более не вызывает энтузиазма и востребовано в гораздо меньшей степени, чем было, когда ты только начинал. Кроме того, я иногда думаю о той забавной ситуации, в которой оказался, — больше всего на свете я люблю делать печатные журналы и умею это лучше других — однако это особо никому не нужно. Так, вероятно, чувствуют себя мастера по ремонту каких-нибудь напольных часов или печатных машинок».

Став «серийным предпринимателем», Антоновский, по его словам, зарабатывает примерно в пять раз больше, чем в журналистике. А его распорядок дня стал совершенно непредсказуемым, из-за чего Данила иногда скучает по размеренному офисному графику. Во всех бизнес-проектах ему сильно пригодился журналистский опыт. «Я же работал в так называемых lifestyle-медиа, которые призваны создавать у читателя определенное настроение. А бизнес, которым я занимаюсь, — он во многом про это, про настроение», — объясняет он.