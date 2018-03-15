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Прием заявок на участие в конкурсе «Московская весна A Cappella» продлили до 1 апреля
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Прием заявок на участие в конкурсе «Московская весна A Cappella» продлили до 1 апреля 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
Прием заявок на участие в открытом музыкальном международном конкурсе акапельного пения, который пройдет в рамках фестиваля «Московская весна A Cappella», продлили на две недели — до 1 апреля, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«В связи со значительным увеличением количества заявок, поступивших в последние дни приема, кампанию было решено продлить на две недели: до 1 апреля 2018 года. Надеемся, что все желающие успеют заполнить анкеты и прислать ссылки на свои выступления!», — отмечается в сообщении.
На данный момент заявки на участие в конкурсе поступили из 15 стран мира (против 12 стран-участниц в 2017 году). Попробовать свои силы в главном акапельном событии года вновь решились исполнители и коллективы из США, Великобритании, Италии, Франции, Венгрии и Латвии. При этом в 2018 году география фестиваля существенно расширилась: заявки на участие впервые поступили из Австрии, Германии, Дании, Израиля, Казахстана, Китая, Кореи и Индии.
Конкурс «Московская весна A Cappella» объединяет исполнителей, работающих в жанре a capella (пение без инструментального сопровождения). В нем могут принять участие все желающие музыканты, имеющие не менее года певческого опыта и достигшие 18-летнего возраста на момент начала конкурса.
Конкурсанты, прошедшие отбор в основной тур «Московской весны» получат возможность выступить перед огромной аудиторией и побороться за солидные денежные призы. Призовой фонд конкурса сформирован за счет спонсорских средств и составляет 17 миллионов рублей, из них 6,2 миллиона достанутся обладателю Гран-При.
В этом году фестиваль «Московская весна A Cappella» пройдет с 27 апреля по 9 мая. Выступления будут идти не только на привычных площадках фестивалей «Московских сезонов», но даже на крышах и балконах зданий. Москвичей и туристов каждый день ждут десятки концертов. Также на фестивале можно будет отведать вкусные и оригинальные блюда от московских рестораторов, приобрести сувениры, посетить развлечения для всей семьи: театрализованные представления, творческие мастер-классы по пению и музыке, открытые тренировки и многое другое.
Конкурс «Московская весна A Cappella» впервые прошел весной 2017 года. Тогда на участие поступило 250 заявок из 12 стран мира. В основной этап конкурса были отобраны 168 соло-исполнителей и музыкальных коллективов. Участники выступали на площадках фестиваля каждый день и в общей сложности подарили москвичам и туристам более 1,2 тысячи часов живой музыки — это порядка 8 тысяч композиций.
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