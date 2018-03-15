Муж-ювелир оказался садистом: фотомодель рассказала о побеге из золотой клетки

25-летнюю модель — мать двоих детей Наталью Серебрий врачи вытащили буквально с того света. Она рассказала, что семь лет муж — состоятельный ювелир Вячеслав Репин держал ее фактически в рабстве и издевался над ней.

В студии программы Андрея Малахова «Прямой эфир» Наталья говорит, что когда она только познакомилась с будущим мужем, он окружил ее заботой и вниманием, так что показался ей очень надежным человеком.

Он говорил, что хочет семью, детей, хочет полностью себя посвящать семье. Этого же хотела и сама Наталья. На тот момент ей было всего 18, Вячеслав старше ее на 27 лет.

Девушка поверила, что он надежен, и она с ним не пропадет. Однако как только они стали жить вместе, практически сразу начались побои, а после рождения детей все стало еще хуже.

Репин запретил ей общаться с друзьями, с родственниками — крайне редко. Наталья рассказывает, что у нее не было ни телефона, ни Интернета, а когда муж уходил из дома, то закрывал ее с детьми в квартире.

Жертва тирана говорит, что неоднократно предпринимала попытки убежать, но он ее все время возвращал.

Последней каплей для Натальи стало то, что супруг показал ей передачу про Маргариту Грачеву , которой муж отрубил руки, и спросил: «Ты тоже так хочешь?»

Убедить мужа отправить ее в больницу Наталье удалось только после того, как у нее долгое время продолжались кровотечения.

Медсестра Людмила Соколова вспоминает, что женщина поступила в тяжелом состоянии: «буквально кожа и кости». Однажды Репин пришел туда и избил Наталью прямо при больных. Наталью переместили в другую палату, из которой ей и удалось сбежать.

На вопрос, почему персонал не обратился в полицию, Людмила ответила, что это было сделано по просьбе Серебрий: она боялась, что Репин заберет у нее детей.

При этом мать Натальи Татьяна, утверждает, что не знала, в какой ситуации находится ее дочь, хотя признается: однажды Вячеслав избил и ее. Однако она предпринимать ничего не стала — просто уехала.

Что на самом деле происходило за красочным фасадом семейной пары, почему жертва садиста так долго молчала об издевательствах, что грозит миллионеру, которого подозревают в попытке убийства красавицы-жены и что сам Вячеслав Репин говорит об этой ситуации? Об этом — в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».