«Хоть за 400 рублей кулебяку продавай — раскупят»: чем будут потчевать на выборах в Архангельске?

На каждом избирательном участке в это воскресенье можно будет не только отдать свой голос, но и вкусно поесть. Кто и чем будем кормить избирателей 18 марта, выясняли корреспонденты 29.ru

Приобрести свежевыпеченные булочки в день выборов можно будет на каждом избирательном участке. Там, где по одному адресу расположатся сразу несколько участков, будет также предложена сувенирная продукция, книги и козули.

— В школах и культурных центрах буфеты будут организовывать индивидуальные предприниматели. Буфетов на балансе школ — штучное количество. Где буфетов не предусмотрено вовсе — привлекаем ИП со стороны, — рассказала начальник отдела по торговле и общественному питанию городской администрации Наталья Попова

По ее словам, практически со всеми предпринимателями они сотрудничают уже давно — привлекают их к разным городским мероприятиям. ИП Журавковой З. В. работает на выборах уже 10 лет. Выпечкой их бригада поваров и кондитеров обеспечит практически весь округ Майская Горка: напекут и приготовят для гимназии № 25, средней школы № 95 и ее филиала, техникума строительства и городского хозяйства № 26, а также привезут продукты для 5, 36 и 93 школ.

— Распродается у нас абсолютно всё. Работает машина, которая будет подвозить еду к точкам. У нас работает большая бригада: ночью и днём пекут по два человека, две буфетчицы и два повара, водитель, завпроизводством и кладовщик. Можем предложить пироги с яблоками, капустой, яйцом, шаньги, пиццу, беляши, хачапури, северную булочку и московскую плюшку. Особенно хорош берут кулебяки с палтусом. Их хоть поставь за 400 рублей — разберут! Кроме выпечки будут закуски, жареная треска, котлеты, — рассказала технолог ИП Татьяна Ващенко . Средняя цена на их пирожки варьируется от 20 до 50 рублей. Самый ходовой — рыбный пирожок с палтусом, мойвой или треской — обойдет в 45 рублей. Впервые на выборах гастрономическое разнообразие избирателям предложит УФСИН

— Выпечка будет у нас из разных учреждений. Управление конвоирования — там пекут аттестованные женщины, они вольные — предложит пирожки с мясом и рыбой. Цена — от 20 до 30 рублей. Также будут пироги из исправительной колонии № 1. Пекут заключенные, у них есть поварское образование. Обращаем внимание, что вся эта продукция лицензирована. Тут будут большие пироги — шарлотка, пироги с яйцом стоимостью до 300 рублей. Курники с рыбой и чебуреки, сосиска в тесте — от 20 до 40 рублей, — рассказала руководитель пресс-службы УФСИН России по Архангельской области Лариса Знатных. УФСИН организует питание на четырех избирательных участках в Архангельске.

— Следить за работой торговых точек на участках весь день будут специалисты отдела по торговле и общественному питанию.

Будем дежурить и оценивать. При выявлении нарушений связываемся с предпринимателями. Обычно если они и есть — нет ценника, нет упаковочного материала, то всё очень быстро исправляются. Люди работают на точках одни и те же — они требования знают, и нарушения устраняются в течение получаса, — прокомментировала Наталья Попова.