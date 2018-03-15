Песочницы и качели: публикуем список дворов в Восточном, где к лету преобразятся детские площадки

Четыре двора и два сквера, которые находятся в границах Восточного округа, к началу лета этого года преобразятся до неузнаваемости. Эти площадки для детских игр и прогулок украсят новые песочницы, качели, карусели, турники и лавочки. — Во дворе дома на Пермякова, 45 появится новая карусель и песочница с большим навесом. То же самое будет сделано и в сквере Энергетиков, где ко всему прочему добавится качель, спортивный комплекс «Паутинка» и воркаут-комплекс с турниками и брусьями. На Широтной, 51 тоже сделают такой уголок для активностей и порадуют здешних детишек двойной качелью и новой песочницей взамен старой, которую рабочие разберут и вывезут на полигон ТБО, — сообщается в официальных документах на сайте Госзакупок.

Слева направо: эскизы песочницы, двухместной качели и карусели

Также изменения ждут сквер Тружеников тыла, где появится горка, карусель и опять же песочница с навесом от непогоды. Здесь же детей и их родителей порадуют две качели-балансира и одна — обычная, двухместная.

Во дворе домов на Пермякова 54 и 54а ждите появления качели-балансира и воркаут-комплекса. Для горок сделают удобные перила, а отжившие своё металлические элементы отправят на металлолом. На 30 лет Победы, 134 ремонт получится самый скромный: две двухместных качели — из нового, и покраска уже имеющегося убранства двора. Такая же качель, но одна, будет и в сквере Энергетиков — по соседству с каруселью, новой песочницей и спортивным уголком.

По предварительным подсчётам управы ВАО, на всё это обновление потребуется 1,2 миллиона рублей. Деньги подрядчику, который выиграет тендер, перечислят из городского бюджета.