Главный воронежский фтизиатр: «Детский корпус тубдиспансера не выдерживает критики» 

Корпус расположен на улице Ленинградской.
Заболеваемость туберкулезом в Воронежской области достигла самого низкого показателя за 70 лет. В прошлом году всего зарегистрировано менее 500 человек. Об этом заявил главный фтизиатр Воронежской области Сергей Корниенко. Снизилась и смертность от этого диагноза — в 2017 году умерло 72 человека, а годом ранее — 86. Сегодня в каждом районе созданы комиссии, которые выявляют заболевание на раннем этапе и контролируют лечение больных. На базе тубдиспансера 4 года назад создана одна из лучших лабораторий в России. Там могут безошибочно подбирать лекарства, в зависимости от устойчивости вируса. В Воронеже три бригады медсестёр контролируют лечение более сотни больных, привозя им лекарства и еду на дом. Однако по-прежнему не решена проблема с детским корпусом. Существующие помещения в поселке Тенистый, по словам медиков, не выдерживают критики. — Корпус, который стоит на Ленинградской — он, мягко скажем, не подлежит даже обсуждению. Там дефицит площадей, отсутствие условий. Но, тем не менее, персонал всячески пытается сделать так, чтобы детям там было хорошо и детям было комфортно жить. Они же там не только лечатся, они же там и учатся, — отметил главный фтизиатр Воронежской области Сергей Корниенко.