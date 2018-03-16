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Шнуров заставил бывшую солистку «Ленинграда» раздеться перед толпой
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Шнуров заставил бывшую солистку «Ленинграда» раздеться перед толпой 

Lenta.ru 16 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заявила, что лидер коллектива Сергей Шнуров заставлял ее «исполнять унизительные стенографические постановки» на концертах. Об этом она рассказала в интервью журналу Cosmopolitan.
По словам певицы, ее самое ужасное воспоминание связано с 2014 годом, когда Шнуров якобы захотел раздеть Вокс на сцене во время выступления. «Чтобы заставить меня это сделать, была проведена тщательная психологическая работа. Сергей — опытный манипулятор. И мне, 25-летней девочке, безоговорочно доверявшей своему руководителю, ничего не оставалось, кроме как подчиниться», — поведала она.
«С тех пор моя жизнь разделилась на «до» и «после». Всю ночь после концерта я проплакала, на две недели потеряла голос на нервной почве. До сих пор мне не отмыться от этого унижения, в котором я оказалась единственной жертвой», — посетовала Вокс.
Видеозапись с одного из концертов «Ленинграда», на котором Вокс раздевается во время исполнения песни «Любит наш народ», опубликована на YouTube.
В мае певица выпустила клип, посвященный митингам. Она призвала «малышей» не лезть в политику. Шнуров раскритиковал творчество Вокс, назвав ее рифмы дошкольными и неинтересными.
Вокс покинула «Ленинград» в 2016 году. Шнуров, комментируя уход певицы, сказал, что делать «из средних певичек вполне себе звездочек» — его работа.
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