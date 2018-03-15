Дмитрий Азаров вручил призы победителям конкурса «Душа Баяна»

Удачные обстоятельства

Интересна история создания фестиваля. Ее рассказал со сцены в день итогового концерта «Душа баяна» глава Самарской области Дмитрий Азаров . В 2017 г. на праздничном выступлении Сергея Войтенко выяснилось, что послушать музыканта приезжают зрители со всей области. И Дмитрий Азаров предложил помощь в организации масштабного проекта, который позволит поддержать любовь к национальной культуре во всем регионе. Вскоре было придумано название. И по удачному стечению обстоятельств, оказалось, что первый фестиваль пройдет как раз в год 120-летия создания русского баяна на самарской земле.

"Сегодня праздник русской культуры, — сказал в своем выступлении Дмитрия Азаров. — Подобные события сейчас проходят практически по всей стране. Мы вновь вернулись к своим корням, к традициям, к великой культуре. Во многом это стало возможно благодаря вниманию к нашим традиционным ценностям со стороны президента. Так было не всегда. Все мы помним, что в какой-то момент нам стали навязывать ценности из-за рубежа, культуру других стран. Иногда она ставилась даже выше, чем наша собственная национальная культура. Но сегодня страна снова устремилась к своим традициям".

Трудный выбор

За два месяца члены жюри фестиваля успели побывать во всех 37 районах области и посмотреть 450 концертных номеров. Везде после конкурсной программы они выходили на сцену и устраивали свое шоу, с выступлением художественного руководителя Сергея Войтенко. На этих концертах побывало больше 15 тыс. зрителей, а в борьбе за Гран-при приняло участие 2700 конкурсантов. Все эти сухие цифры лишь подчеркивают масштаб фестиваля «Душа Баяна». По словам организаторов, самое главное — с какой теплой и радушием принимали гостей в районах области.

"Ни одной программы за весь фестиваль не повторилось, — рассказывает композитор, руководитель международного конкурса «Виват, Баян», Сергей Войтенко. — У каждого района была своя какая-то фишка: где-то нам подарили большой торт, где-то придумали специальные кубки, был и замечательный музей в фойе из различных старинных гармоней, у кого-то было прекрасное оформление сцены, у кого-то сногсшибательная режиссура".

В такой атмосфере отобрать всего лишь 12 победителей, и отдать кому-то одно Гран-при, было очень трудно. «Выбрать лучших было невероятно сложно, — поделился один из членов жюри, лауреат всероссийских и международный конкурсов Алексей Хромов . — Работа была проведена колоссальная. Мы долго не могли определиться и решали, кто будет победителем, до пяти утра. Мы оценивали выступление в совокупности. Но, несмотря на тяжелый график, все это заряжало энергией. Я думаю, что если бы конкурс еще продолжался, мы бы с радостью проехали еще один круг по всей области».

Особенные награды

В номинации «Творческий номер» за призами на сцену поднялись: солистка «Творческой мастерской АФИША» из Богатовского района Алена Карпова (3 место), представители клуба русской плясовой традиции «Карагод» из Самары (2 место), участники фольклорных ансамблей из Сергиевского района «Вольница», «Жаворонки», ВИА «Жар-Птица» (1 место).

В номинации «Солист» премии распределились следующим образом: 3 место — Мария Селезнева из Сызрани, 2 место — Дмитрий Нестеров из Отрадного, 1 место — Илья Пирогов из Красноярского района.

Лучшим инструментальным ансамблем области стал оркестр русских народных инструментов «Перезвоны» из самарской музыкальной школы № 10. Второе место в этой номинации взял оркестр преподавателей «ЯрБэнд» детской школы искусств Красноярского района. Чуть ниже на пьедестале оказалась группа «Альянс» из центра культуры и досуга Волжского района.

Среди вокально-инструментальных ансамблей золото осталось за знаменитым ансамблем «Россияне» из Новокуйбышевска. Серебро досталось «Калине» из Красного Яра. А бронза перешла в руки участников народного чувашского ансамбля песен и танцев «Самар ен» из Самары.

Победителям по этим номинациям помимо дипломов и памятных призов, вручили денежные сертификаты: за первое место — 55 тыс. руб., за второе — 35 тыс. руб., а за третье — 25 тыс. рублей. Самый оригинальный подарок получил художественный коллектив «Русский сувенир» и ансамбль баянистов «Экспромт» из Отрадного, руководителем которых является Галина Бердникова. Им как лауреатам Гран-при подарили баян со встроенными микрофонами и индивидуальным дизайном стоимостью 500 тыс. рублей.

Отдельно поощрили самого активного возрастного участника фестиваля — 93 летнего Михаила Кулькова из Чапаевска. И самую юную участницу — пятилетнюю Светлану Музалевскую из Кинель-Черкасского района. Светлана в начале праздничного концерта декламировала стихотворение о любви к родине и важности уважения к родным традициям. Она очаровала всех, поэтому унесла домой еще и отдельный подарок — огромного белого медведя.

Сергей Войтенко, депутат, художественный руководитель фестиваля «Душа Баяна»: «Большое спасибо всем участникам конкурса. Ведь все мы поднимаем нашу национальную культуру — культуру русского баяна. Много лет мы в Самарской области пытаемся продвигать и развивать наш русский инструмент — баян. И сегодня у нас с вами это стало получаться. Сейчас это не финальная точка, а большой трамплин для того, чтобы мы развивали наше будущее. И наша задача заявить всей России, что Самара — родина баяна».