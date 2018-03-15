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«Обезглавленные женщины Голливуда»: американка собирает сексистские плакаты к фильмам
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«Обезглавленные женщины Голливуда»: американка собирает сексистские плакаты к фильмам 

Bigpicture.ru 15 марта 2018
Фото: Bigpicture.ru
Американская сценаристка и стендап-комик Марсия Белски (Marcia Belsky) ведет блог под названием The Headless Women Of Hollywood («Обезглавленные женщины Голливуда»), где собирает постеры к голливудским фильмам, на которых изображены только «аппетитные» части тела женщин. Таким образом Америка борется с объективизацией женщин.
Источник: The Daily Dot  «Молодость»
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Белски начала собирать сексистские постеры еще в 2016 году, обращая внимание на то, что очень часто женщин не помещают на афиши целиком. Такая практика существует в Америке не один десяток лет и является не чем иным, как объективацией женщин. Популярным проект Марсии Белски стал только после серии скандалов в Голливуде, связанных с сексуальными домогательствами.
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Прием «фрагментации» женщины на рекламных постерах существует только для ублажения мужчин в сексуальном плане. У «обезглавленных» женщин на плакате не может быть чувств, индивидуальности и мнения, они безлики. Это формирует нездоровое отношение к женщинам.
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«Черт возьми, Голливуд, мы хотим головы!» — восклицает Белски.
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