Братцы-кролики и братец-отличник: о чем писала «Вечерка» много лет назад

На заводах обижают кроликов! Об этом написала «Вечерка» 16 марта 1933 года. Тогда был дефицит продовольствия. Городские власти призывали разводить плодовитых ушастиков на заводах, школах, в жилищных конторах. А 16 марта 1976 года «Вечерка» сообщила о съемках фильма, который вышел потом под названием «Все дело в брате». Роль умницы Фрола, который перевоспитывал старшего брата-лоботряса, сыграл 14-летний Роман Мадянов . Как мы знаем, карьера этого актера успешно продолжается и сегодня.

Юная звезда библиотеки

«В читальных залах принято читать, а не снимать художественные фильмы. Но кинематографисты Студии имени Горького не случайно предпочли павильонным декорациям естественные условия.

Московский пейзаж станет основным изобразительным фоном картины, носящей пока условное название «Фрол Калиткин — сверхзвезда». Эпизод, на съемках которого побывал наш фотокорреспондент, тоже имеет конкретный «адрес» — читальный зал библиотеки № 112 имени А. С. Пушкина Исполнителю роли Фрола Калиткина, семикласснику Роману Мадянову, сниматься не впервые. Зрители, возможно, помнят его предыдущие работы — Гека Финна в фильме «Совсем пропащий», Дюшку Тягунова в «Весенних перевертышах»…»

Ушастиков обидели

«Через 3 недели Москва должна получить 968 тысяч кроличьих детей». Миллион молодых носителей пуха и мяса

А к концу мая кроличьи котлеты и соусы войдут в меню московских столовых

На Дорогомиловском химзаводе исключительно безобразно относятся к крольчихам

Часть, уподобив голубям, загнали на чердак, где свободно разгуливает губительный для нежных животных ветер. Насморк для человека — пустяк, для кролика — смерть. Особенно обижены кролики Краснопресненского механического завода и «Электросвета

В МСПО (Московском союзе потребительских обществ. — „ВМ“) судьбами кроликов ведают 17 различных секторов. Но кролику от этого не легче

Комиссия исполнения Моссовета проверяла вопрос о том, как подготовились к случной кампании предприятия и учреждения Москвы.

Виновным

даны строгие выговоры

Другие работники предупреждены, что они будут привлечены к судебной ответственности, если

гденибудь не подготовятся к встрече, воспитанию и сохранению приплода».