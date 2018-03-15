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Братцы-кролики и братец-отличник: о чем писала «Вечерка» много лет назад
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Братцы-кролики и братец-отличник: о чем писала «Вечерка» много лет назад 

Вечерняя Москва 15 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
На заводах обижают кроликов! Об этом написала «Вечерка» 16 марта 1933 года. Тогда был дефицит продовольствия. Городские власти призывали разводить плодовитых ушастиков на заводах, школах, в жилищных конторах. А 16 марта 1976 года «Вечерка» сообщила о съемках фильма, который вышел потом под названием «Все дело в брате». Роль умницы Фрола, который перевоспитывал старшего брата-лоботряса, сыграл 14-летний Роман Мадянов. Как мы знаем, карьера этого актера успешно продолжается и сегодня.
Юная звезда библиотеки
«В читальных залах принято читать, а не снимать художественные фильмы. Но кинематографисты Студии имени Горького не случайно предпочли павильонным декорациям естественные условия.
Московский пейзаж станет основным изобразительным фоном картины, носящей пока условное название «Фрол Калиткин — сверхзвезда». Эпизод, на съемках которого побывал наш фотокорреспондент, тоже имеет конкретный «адрес» — читальный зал библиотеки № 112 имени А. С. Пушкина Исполнителю роли Фрола Калиткина, семикласснику Роману Мадянову, сниматься не впервые. Зрители, возможно, помнят его предыдущие работы — Гека Финна в фильме «Совсем пропащий», Дюшку Тягунова в «Весенних перевертышах»…»
Ушастиков обидели
«Через 3 недели Москва должна получить 968 тысяч кроличьих детей». Миллион молодых носителей пуха и мяса
А к концу мая кроличьи котлеты и соусы войдут в меню московских столовых
На Дорогомиловском химзаводе исключительно безобразно относятся к крольчихам
Часть, уподобив голубям, загнали на чердак, где свободно разгуливает губительный для нежных животных ветер. Насморк для человека — пустяк, для кролика — смерть. Особенно обижены кролики Краснопресненского механического завода и «Электросвета
В МСПО (Московском союзе потребительских обществ. — „ВМ“) судьбами кроликов ведают 17 различных секторов. Но кролику от этого не легче
Комиссия исполнения Моссовета проверяла вопрос о том, как подготовились к случной кампании предприятия и учреждения Москвы.
Виновным
даны строгие выговоры
Другие работники предупреждены, что они будут привлечены к судебной ответственности, если
гденибудь не подготовятся к встрече, воспитанию и сохранению приплода».
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