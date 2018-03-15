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Заслуженный врач РФ Виктор Егоров осмотрел ход ремонта поликлиники Можайской ЦРБ
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Заслуженный врач РФ Виктор Егоров осмотрел ход ремонта поликлиники Можайской ЦРБ 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
Президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация заслуженных врачей РФ», заслуженный врач Российской Федерации Виктор Егоров проинспектировал проведение ремонта в поликлинике Можайской центральной районной больницы, он отметил высокий уровень медицинского учреждения, сообщается на сайте газеты «Новая жизнь».
«Президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация заслуженных врачей РФ», заслуженный врач Российской Федерации Виктор Егоров и заместитель начальника управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №6 министерства здравоохранения Московской области Надежда Власова 15 марта осмотрели ход ремонта Можайской центральной районной больницы», — говорится в сообщении.
Главный врач Можайской ЦРБ Андрей Баранов провел гостей по отремонтированным кабинетам, коридорам и вестибюлю поликлиники. Он отметил, что в ближайшие дни после того, как в кабинеты будет завезена новая мебель, оборудованы компьютерами рабочие места врачей, поликлиника будет открыта.
«Меня поразила ваша районная поликлиника. Она сделана на современном уровне, разделены потоки поступления больных, как практикуется в самых ведущих поликлиниках», — отметил Егоров.
На ремонтные работы в поликлинике потратили 47 миллионов рублей.
На встрече с сотрудниками и руководством районной центральной больницы также присутствовали глава Можайского района Лидия Афанасьева, руководитель администрации муниципалитета Илья Поночевный и депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова.
Помимо главного корпуса ЦРБ, вместе с гостями они осмотрели и детское поликлиническое отделение, которое является одним из самых модернизированных в Московской области.
Егоров также встретился с медицинским персоналом Можайской ЦРБ. В открытом диалоге прошло обсуждение вопросов о том, что необходимо сделать в районе, чтобы медицинская помощь была доведена до каждого жителя и люди были довольны нашим отечественным здравоохранением.
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