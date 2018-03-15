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Центр «Антон тут рядом» проведет в Петербурге благотворительный забег
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Центр «Антон тут рядом» проведет в Петербурге благотворительный забег 

Собака 15 марта 2018
Фото: Собака
1 апреля в Петербурге пройдет традиционный благотворительный забег-открытие весеннего бегового сезона в пользу Центра «Антон тут рядом», поддерживающего людей с расстройствами аутистического спектра (РАС).
Центр приглашает петербуржцев встретить весенний беговой сезон. Традиционно он объединяет самых разных людей — спортсменов и любителей, взрослых и не очень, индивидуалистов и командных игроков, «обычных» горожан и людей с РАС — и показывает, что на самом деле мы все тут рядом, открыты друг для друга, для весны и спорта. Две дистанции (2 км и 4 км) дают возможность присоединиться даже начинающим бегунам. Подробная информация и формы регистрации для индивидуальных и корпоративных участников — на сайте www.забегтутрядом.рф  В апреле в Государственном Эрмитаже прошла выставка «Одними красками», в рамках которой показали реплики на шедевры из коллекции музея, нарисованные взрослыми и детьми, студентами центра «Антон тут рядом».
Центр «Антон тут рядом» — проект благотворительного фонда «Выход в Петербурге», первый в России центр системной поддержки взрослых людей с аутизмом. Проект создала Любовь Аркус. В программах фонда участвуют более 140 семей со взрослыми и детьми с аутизмом. В центре студенты занимаются творчеством, работают в мастерских, учатся общаться, овладевают социальными и бытовыми навыками.
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