Больницу и поликлинику в Можайском районе посетил заслуженный врач России Виктор Егоров

Заслуженный врач России Виктор Егоров посетил медицинские учреждения Можайского района с рабочим визитом. Он осмотрел ход ремонта в центральной районной больнице, а также побывал в детском поликлиническом отделении.

Виктор Егоров пообщался с медицинским персоналом, ему рассказали о нововведениях в поликлинике. Ее теперь можно назвать одной из самых модернизированных в Подмосковье. Новое современное оборудование и удобная регистратура позволяют быстро принимать и осматривать детей.

Как заявил сам Егоров, он был приятно поражен качеством ремонта медучреждения.

Поликлиника сделана на современном уровне, разделены потоки поступления больных, как существует в самых ведущих поликлиниках, вообще, не то что России, а мира. Самое главное, меня порадовало, что коллектив сестринско-врачебный понимает, какие цели, какие задачи поставлены, что им надо сделать, чтобы население района было довольно

— Виктор Егоров.

Что же касается районной больницы, там тоже произойдет множество изменений. Обновятся помещения, появятся пристройки, также будут созданы всевозможные удобства для маломобильных групп граждан. А современное оборудование позволит более тщательно изучать сложные заболевания.