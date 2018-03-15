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Больницу и поликлинику в Можайском районе посетил заслуженный врач России Виктор Егоров
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Больницу и поликлинику в Можайском районе посетил заслуженный врач России Виктор Егоров 

360tv.ru 15 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Заслуженный врач России Виктор Егоров посетил медицинские учреждения Можайского района с рабочим визитом. Он осмотрел ход ремонта в центральной районной больнице, а также побывал в детском поликлиническом отделении.
Виктор Егоров пообщался с медицинским персоналом, ему рассказали о нововведениях в поликлинике. Ее теперь можно назвать одной из самых модернизированных в Подмосковье. Новое современное оборудование и удобная регистратура позволяют быстро принимать и осматривать детей.
Как заявил сам Егоров, он был приятно поражен качеством ремонта медучреждения.
Поликлиника сделана на современном уровне, разделены потоки поступления больных, как существует в самых ведущих поликлиниках, вообще, не то что России, а мира. Самое главное, меня порадовало, что коллектив сестринско-врачебный понимает, какие цели, какие задачи поставлены, что им надо сделать, чтобы население района было довольно
— Виктор Егоров.
Что же касается районной больницы, там тоже произойдет множество изменений. Обновятся помещения, появятся пристройки, также будут созданы всевозможные удобства для маломобильных групп граждан. А современное оборудование позволит более тщательно изучать сложные заболевания.
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