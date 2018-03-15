Александр Цекало сильно похудел и похорошел

Известный телеведущий и режиссер по всей видимости решил заняться собой и результата не пришлось долго ждать.

Сегодня, 15 марта проходит VI Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Это масштабное событие посетили все самые знаменитые продюсеры, а также актеры, среди которых были замечены: Алика Смехова Ольга Кабо , Светлана Калмынина. Но больше всего заинтриговал общественность обаятельный телеведущий и режиссер Александр Цекало , который, придя на мероприятие, хотел остаться незамеченным, но у него не вышло.

На фотографии видно, что Александр достаточно сильно похудел и кажется весьма подтянутым. Не смотря на то, что сейчас звезда 56 лет, выглядит он моложе своих лет, а все благодаря сброшенным килограммам.

Как именно худел Александр никому не известно, разве что его жене, Виктории Галушка, которая может похвастаться идеально фигурой. Возможно, это именно она намекнула мужу, что пора бы ему тоже заниматься спортом и правильно питаться. Однако истина известна только им двоим и мы не будем даже гадать, как именно Александр Цекало пришел в такую отличную форму.

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