Уикенд в Курске с 16 по 18 марта

Показ анимационного кино, День святого Патрика под ритмы rockabilly, rock’n’roll, boogie и jump-blues и умный девичник — как весело провести эти выходные в городе.

16 марта

Арт-площадка «Артис»19:00 Показ анимационного кино 23 открытого фестиваля российского кино

Там представят новейшие мультфильмы. Фестиваль ежегодно проходит в Суздале. Профессионалы анимации и студенты профильных учебных заведений собираются на площадке форума, чтобы показать свои новейшие работы соратникам по «мультцеху». Мультфильмы демонстрируются зрителям по всей стране.

Лучший, по мнению зрителей, фильм получит специальный приз фестиваля на торжественной церемонии его закрытия 17 марта.

По всем вопросам: 550-885 Клубный дом «Премьер» 18:30Занятие по танцам

Раскрывать магические секреты хореографии будут на занятии. Участников ждет глубокая практика, способная трансформировать сознание, наполнить чистой энергией, привести в равновесие чувства и успокоить ум. Как научиться этой динамической медитации? Для начала взять удобную одежду и обувь на плоской подошве и прийти на занятие.

BAR&GRILL Серебряная FABRIKA22:00Концерт Игоря Сироджи

Если вы слышали когда-нибудь группу SUNSAY, вы знаете Игоря Сироджу. Жил в Германии, сотрудничал с AEI TIEM or Hans SOLO и Bob Humid. Недавно музыкант записал для телеканала A1 и передачи Urbana импровизированный Jam совместно с финалистом мирового чемпионата по Beatbox Вахтангом Каландадзе. Интересно, с чем приедет к нам?

17 марта

BAR&GRILL Серебряная FABRIKA19:00Творческий вечер MASHKIN

Абсорбентом засыпая желудок, перед жгучим наплывомигристого. Не от него аритмия в сердечныхсосудах. А от самого нежногои самогоблизкого.

Если не слышали этого раньше, познакомьтесь с поэтом под творческим псевдонимом MASHKIN. В 2017-м он впервые выступал в Курске с сольным концертом. Потом отправился по другим городам, читал стихи, сочинял новое, выпустил аудио-альбом. Рассказывать о том, как прошел год, поэт будет на новой встрече с поклонниками и любителями современной поэзии.

Вход свободный. BAR&GRILL Серебряная FABRIKA19:00Открытие выставки художественных работ Марины Пахомовой

Организаторы обещают преподнести «новый формат барной культуры» и приглашают посмотреть на эмоции со стороны.

По всем вопросам: 220-988 Драмтеатр18:00Спектакль «Комедия ошибок»

В драмтеатре покажут фантастическую путаницу с двумя парами братьев близнецов, не видевших друг друга с рожденья. Эта нелепица сводит жителей древнего города Эфеса с ума. Сюжет пьесы Шекспир позаимствовал у древнеримского автора Тита Макция Плавта, из комедии «Два Менехма», а из «Амфитриона» «взял» вторую пару близнецов. BAR&GRILL Серебряная FABRIKA22:00ST. Patriсks Day День святого Патрика является национальным праздником в Северной Ирландии, на острове Монтсеррат, в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. А еще это отличный повод повеселиться везде, где любят танцы и хмельные напитки. Отмечать День святого Патрика в Курск приедет рокабилли бэнд «Директор Азовского моря». Музыканты исполняют авторские русскоязычные и украиноязычные песни под ритмы rockabilly, rock’n’roll, boogie и jump-blues.

Вход свободный.

18 марта Арт-площадка FOREST LOFT13:00Свадебная выставка Wedding Show deluxe 2018

Мероприятие для тех, кто планирует свадьбу в этом году и кто работает в event-индустрии. Организаторы обещают познакомить со свадебными специалистами, показать дизайнерские платья, презентовать коллекции свадебного декора, текстиля и флористики. Для участников организуют мастер-классы, дегустацию тортов, десертов, элитного алкоголя. Невесты смогут посетить специальный семинар и маркет подвенечных платьев.

Вход свободный. Драмтеатр13:00Показ фильма Аритмия 18+.

О чем фильм? Олег — талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить все. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах. А Олег все спешит с вызова на вызов, несется по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя? Ресторан «Вершина»18:00Умный девичник

Игра в формате квиза — only для девушек — без вопросов про футбол, политику и гаджеты. Обсуждать будут только девичьи темы. Для участниц обустроят фотозону и приготовят подарки. Для участия нужно собрать команду подруг, надеть белые и красные платья (это дресс-код). Регистрация открыта.

По материалам интернет-журнала «Морс» и групп VK «Мероприятия Курска» и Арт-площадки «Артис».