В Челябинске на Тополинке открылась новая детская поликлиника

В Челябинске на Тополиной аллее открылась новая детская поликлиника: филиал МБУЗ ДГКП № 1 появился на улице Академика Сахарова, 13А. Рассчитано медучреждение примерно на 140 приемов пациентов в день. Помимо педиатров, которые работают работают. в поликлинику пригласили и других специалистов: кардиолога, хирурга, невролога, эндокринолога, травматолога, ортопеда. Также больнице пациенты могут электронным табло с расписанием и электронной регистратурой, для врачей же налажен электронный документооборот.

— Работа нового здания учреждения позволит улучшить качество оказания и доступность медицинской помощи в районе северо-запада (Тополиная аллея) города Челябинска и приблизит территориально медицинское обслуживание к детскому населению, создаст для жителей комфортные условия посещения, — сказали в пресс-службе губернатора Бориса Дубровского

Отметим, что указание построить новую поликлинику дал Путин, а строительство началось еще в 2014 году. Затраты на медучреждение составили 48 миллионов рублей.