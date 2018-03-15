Суд отказал испанской торговой марке в праве на название со словом «мафия»

МАДРИД, 15 мар — РИА Новости . Европейский суд общей юрисдикции, штаб-квартира которого находится в Люксембурге, отказал испанской сети ресторанов итальянской кухни в эксклюзивном праве на название «Мафия садится за стол», поскольку в нем упоминается преступная организация.

Решение суда опубликовано на его сайте.

В 2006 году сеть испанских ресторанов обратилась в ведомство по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) с просьбой зарегистрировать марку «La Mafia se sienta a la mesa» ("Мафия садится за стол") как торговую марку ЕС. В 2007 году компания получила эксклюзивное право на использование названия.

В 2015 году власти Италии обратились в EUIPO с требованием аннулировать выданное разрешение, считая, что название «противоречит общественному порядку и нравственности», поскольку в нем упоминается преступное сообщество, а также оно наносит ущерб «положительному образу итальянской гастрономии».

EUIPO удовлетворил ходатайство итальянской стороны. В ответ Mafia Franchises — компания, которой принадлежит сеть из 40 ресторанов по всей Испании, — обратилась в Европейский суд общей юрисдикции.

В четверг суд отклонил иск, заявив, что термин «мафия» во всем мире воспринимается как «преступная группировка, которая имеет происхождение в Италии, и чья деятельность распространяется на другие государства».

Суд отмечает, что это преступное сообщество «занимается угрозами, физическим насилием, убийствами с целью осуществления своих действий, которые включают нелегальную торговлю наркотиками и оружием, отмывание денег и коррупцию». Эта деятельность «нарушает принципы, на котором построен союз (ЕС)», говорится в судебном постановлении.

По мнению суда, название «Мафия садится за стол» может оскорбить не только жертв преступной организации и их близких, но и других лиц, чувствительных к этой теме.

Судебное решение не означает, что сеть ресторанов должна быть переименована, однако собственники не могут рассчитывать на регистрацию их торговой марки и защиты права интеллектуальной собственности.

Решение может быть обжаловано в Европейском суде — высшей инстанции Суда ЕС.