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Художники под Ивановом изображают стадионы и футболистов на сувенирах к ЧМ-2018
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Художники под Ивановом изображают стадионы и футболистов на сувенирах к ЧМ-2018 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Мастера народного промысла в селе Холуй Ивановской области расписывают сувенирную продукцию к чемпионату мира по футболу. На шкатулках и тарелках в синевато-зеленых и оранжевых тонах изображают стадионы в 11 городах России, где будут проходить матчи, сообщили в четверг в пресс-службе главы региона.
"На Холуйской художественной фабрике лаковой миниатюры более 80 лет занимаются производством шкатулок, пластин, икон, иконостасов, украшений. На всех этапах применяется только ручной труд, используются традиционные технологии. Главе региона Станиславу Воскресенскому продемонстрировали проект, над которым сейчас работает коллектив, — сувенирная продукция к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России этим летом", — рассказали в пресс-службе.
На черном фоне в центре росписи художники изображают стадионы в 11 городах России, где будут проходить матчи ЧМ-2018, рядом — футбольные ворота со спортсменами, а также узнаваемые достопримечательности. Например, московский Кремль, казанскую мечеть Кул-Шариф, екатеринбургский Дом Севастьянова, сочинский олимпийский факел или петербургское Адмиралтейство. «Изделия имеют собственный идентификационный номер, каждое маркируется зарегистрированным знаком фабрики», — уточнили в пресс-службе.
Холуйская миниатюра — это лаковый народный промысел, который исполняется на папье-маше. Изначально село Холуй славилось иконописью, первое упоминание датируется XVI-XVII веками. В современном прочтении холуйская миниатюра появилась в 1934 году, когда была создана художественная артель, отличительная черта промысла — использование синевато-зеленых и коричнево-оранжевых цветов на черном фоне. На данный момент в селе Холуй Ивановской области работает художественное училище, где декоративно— прикладному творчеству обучается 80 студентов.
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