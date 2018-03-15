Уикенд в Белгороде с 16 по 18 марта

Вечеринка от создателей проекта KARMA-KAMRAIZ, концерт группы «Пасош», игра в пляжный волейбол — как весело провести эти выходные в городе.

16 марта Арт-клуб «Студия» 22:00Вечеринка от создателей проекта KARMA-KAMRAIZ

Подробно о ней мы писали здесь. Паб «Декабрист» 20:00 Клубный концерт группы «Пасош»

За два с небольшим года группа «Пасош» проделала впечатляющий путь от подвалов на несколько десятков человек до солдаутов на крупных площадках и хедлайнерских слотов на фестивалях, от тотального игнорирования со стороны медиа до присвоенного «Медузой» статуса «самой яркой молодой рок-группы России» — и, кажется, не собирается на этом останавливаться: впереди тур «Больше денег», ставящий перед собой задачу по расширению их концертной географии — 26 городов, из которых в 16-ти выступление «Пасош» состоится впервые.

Это будет незабываемый вечер, разговор думающего с думающими о музыке, о кино, о театре, о литературе, о жизни. Обязательно будут звучать стихи и песни, те, что мы знаем и любим по кинофильмам и спектаклям, и, конечно, из репертуара «Звков Му».

По всем вопросам: +7 (915) 571-39-72, +7 (910) 222-69-05 17 марта Выставочный зал «Родина»11:00Мастер-класс «Мифы Древней Греции»

Участники мастер-класса узнают, что такое миф, познакомятся с самыми известными мифами Древней Греции, такими как легенда об аргонавтах, миф о яблоке раздора, миф о ящике Пандоры и другими. Также гости занятия узнают о главных героях греческой мифологии.

Во время практической части занятия участники смогут попробовать свои силы в книжной иллюстрации. Им предоставится возможность проиллюстрировать один из известных мифов о Ясоне и золотом руне.

Гриль-бар «Джем» 20:00Клубный концерт группы «АрхитектоН»

В свое необычное название музыканты вкладывают такие понятия как монументальность, гармонию, силу, и, конечно же, единство духа и намерений участников коллектива. И не желая ограничивать себя в определенных рамках стиля звучания, с таким названием вправе играть любую музыку, начиная от мелодичного рока заканчивая тяжелым роком.

В этот вечер прозвучат наиболее известные композиции из репертура «The Beatles», «Scorpions», «Pink Floyd» и др.

По всем вопросам: +7 (910) 737-29-96 18 марта

Спортивный зал Спортангар (Sportangar) 15:00Летний день

«Летний день» — это свободный формат игры в пляжный волейбол. Если у вас нет команды, но хочется поиграть, приходите. Вы попадете в команду к тем, кто так же пришел один, либо сформируете свою команду.

Узнать подробности можно на сайте, а также в группе VK. Кофейня «Молоко»19:00Читка пьесы «+1»

Произведение Евгения Гришковца предстанет в новом, ярком свете.

Если вы любите современную драматургию, то вам непременно нужно провести этот вечер здесь. Молодые и талантливые актеры познакомят вас с пьесой Евгения Гришковца «+1». Это мудрое, в чем-то философское произведение. Но, несмотря на это, оно имеет тесную связь с повседневной жизнью и ее проблемами. Возможно, мысли главного героя окажутся и вашими собственными, возможно, здесь вы найдете решение своих внутренних проблем.

Более подробную информацию о читке можно узнать в группе VK.

По материалам 2DO2GO и «Афишки31».