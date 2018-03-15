В Волгограде появился памятник ребенку в эротической капусте

Памятник найденному в капусте новорожденному появился у входа в родильный дом клинической больницы № 7 в Советском районе Волгограда. Но, создавшие скульптуру три молодых художницы считают, что пока не довели его до полного совершенства.

— В команде нас было трое: я, Мария Магамедова и Данара Садманова, — рассказывает V1.ru художница из Волжского Анна Косырева. — Скульптура делалась по образу таких же «детей в капусте», что украшают вход в роддома в других городах. Но с ним возникло много проблем.

По словам Анны, из-за некомпетентности тех, кто был причастен к созданию памятника, было множество переделок и завершить скульптуру в срок не удалосью

— Не только неправильно бы выбрал материал, но впустую потрачено много времени, денег и нервов, — говорит Анна, — Если внимательно рассмотреть то, что получилось видно, что все делалось в спешке. Все это хорошо видно на финальных штрихах — краска из баллона очень грубо распылена по выступающим частям капусты. Много сколов, и грубых углов.

Гипертрофированная «капуста», в которой оказался младенец, стал вызывать определенные сравнения у зрителей.

— Правила создания такой скульптуры были полностью нарушены, — сетует Анна, — Считаю, что макет, который разрабатывался другим человеком, уже был обречен. Но, это младенец в капусте. Именно в капусте, а ни в чем-нибудь другом.

Настоящей гордостью Анны и ее коллег стал не памятник, а роспись стен в 7-ой клинической больнице. Стараниями художниц шесть её однотонных унылых стен превратились в прекрасные виды Волгограда. По словам девушки, на одну стену у них уходила неделя, а на работу в целом потратили почти два месяца.

— Нам предоставляли фотографии определенных мест Волгограда, которые выбирал и согласовывал с главным врачом больницы руководитель нашей команды. — говорит Анна, — После этого мы начинали воспроизводить пейзаж с фотографии на стенах.

Для экономии сил и времени девушки начинали роспись стены с потолка. Сначала художницам было боязно работать на высоте пяти метров. Но это стимулировало их работать быстрее.

— Сначала одна из нас рисовала облака и листву. — говорит художница, — Другая занималась общим покрытием, а третья детализацией. А вообще, каждую стену мы расписывали по разному.

Роспись больничных стен — не единственная работа Анны в публичном месте. В прошлом году она участвовала в росписи храма евангельских христиан-баптистов в Дубовке.

— Мы с тремя ребятами помогали святому отцу в росписи церкви, и за неделю мы написали алтарные образы через проектор, — вспоминает художница, — Переводили нужное изображение на стены и смогли с точностью передать ту картинку, которая от нас требовалась. Единственное, никто из нас не брался писать лики святых. Это очень ответственный процесс, так как технику росписи тяжело перенести на лица с полной достоверностью. Мы конечно попробовали, но у нас так и не получилось. Поэтому оставили лики подготовленным людям — святым отцам-иконописцам.